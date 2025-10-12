Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: la agenda del presidente

El mandatario argentino arribará mañana a Washington. El martes comenzará la jornada con una reunión con Donald Trump, entre otras actividades programadas.

El presidente Javier Milei viajará mañana a Estados Unidos para reencontrarse con su par norteamericano Donald Trump. Se estima que en la cita se hable del tema de la semana: el posible respaldo financiero a nuestro país.

El mandatario argentino llegará, en un vuelo especial, a la ciudad de Washington. El jefe de Estado arribará a las 23 (hora argentina). Cerca de las 2 de la madrugada del día martes ingresará a la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos.

Al mediodía se espera que Milei concrete su visita a la Casa Blanca, donde saludará a su Trump y se llevará a cabo la firma del libro de honor. Luego, se realizará la reunión bilateral entre ambos mandatarios.

Para las 12.45 se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense. Una hora después finalizará el encuentro con la despedida formal a Milei, a cargo del mandatario anfitrión.

Todavía falta confirmar la participación del presidente argentino en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk. Se trata del activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre. El evento está programado para las 17, pero resta saber si Milei estará presente.