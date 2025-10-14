Día de la Madre: qué descuentos, cuotas sin interés y reintegros ofrecen bancos y billeteras virtuales

El próximo domingo se celebra el Día de la Madre , una de las fechas más importantes para el comercio . Pero las ventas aún van mostrando vaivenes mensuales e interanuales. En este contexto, los bancos, plataformas de pago y billeteras virtuales ofrecen descuentos, reintegros y promociones , para favorecer el movimiento comercial (y que mamá reciba un lindo regalo).

" El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME tuvieron una caída interanual del 4,2% en septiembre y de 2% frente a agosto, aunque con un crecimiento del 5% en el acumulado del año", señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market .

Su relevamiento, para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, mostró que se anticipa que los argentinos gastarán $46.500 en promedio en el regalo para sus madres.

"Si bien el salario comienza a ganarle a la inflación promedio, aún hay una restricción importante por parte del ingreso de los argentinos para tener mayor disponibilidad hacia el gasto, porque el precio de los servicios -en su camino de corrección- le resta capacidad para derivar al consumo", analizó.

Buscan impulsar las ventas del Día de la Madre con descuentos y promociones

Y añadió que, en este contexto, "el canal comercial incrementa las promociones, ofertas y descuentos para atraer la demanda en un contexto en un contexto muy competitivo con necesidad de mover stocks aún acumulados".

Con el foco puesto en reactivar las ventas minoristas, bancos y billeteras digitales apuestan por una campaña agresiva de promociones para celebrar el Día de la Madre. Entre reintegros, cuotas sin interés y descuentos acumulables, los consumidores podrán ahorrar 30% o más en sus compras; una oportunidad que combina regalos, beneficios y alivio al bolsillo en medio de la inflación.

Banco Nación

Bajo el lema “Este mes más que BNA+… somos BNA Ma”, el banco ofrece hasta 25% de reintegro y 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de BNA+ MODO en indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía. Quienes cobren su sueldo en el banco suman 5% adicional sin tope.

Hasta el 10 de octubre, la tienda del BNA brinda 18 cuotas sin interés y 25% extra de descuento, y los días 18 y 19, los clientes Black o Platinum acceden a un 25% de ahorro en gastronomía, con reintegro de hasta $50.000.

Banco Ciudad

Hasta el 19 de octubre, los clientes tienen hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés pagando con QR Buepp, App Ciudad o MODO.

Del 13 al 19, habrá 20% de descuento en Frávega y On City, y entre el 15 y el 19, la promoción se extiende a Samsung.

Además, el programa BUEPP permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros como gastronomía, entretenimiento, transporte e impuestos.

Banco Santander

El 15 de octubre será el Supermiércoles Especial, con 25% de ahorro general, 30% para clientes Select y hasta 9 cuotas sin interés.

El 17 de octubre, el Especial Plan Sueldo ofrecerá 30% de descuento y 9 cuotas sin interés para quienes acreditan haberes en el banco.

Entre el 16 y el 19, llega el Especial Electro, con hasta 12 cuotas sin interés en tecnología, y los días 17 y 18, el One Shot Women otorgará 25% y 12 cuotas sin interés en Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.

Banco Provincia

El sábado 18 habrá 20% de descuento y 4 cuotas sin interés (sin tope) en indumentaria, deportes, farmacias y perfumerías, y 10% en librerías.

Además, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento en gastronomía los días 18 y 19, con tope de $8.000 por persona.

Banco ICBC

Hasta el 19 de octubre, la entidad ofrece 50% de descuento en gift cards de moda y 12 cuotas sin interés.

El 17 y 18, en shoppings y marcas adheridas, habrá hasta 40% de reintegro (tope $50.000) y 6 cuotas sin interés.

BBVA

Hasta el 18 de octubre, los pagos con tarjetas BBVA a través de la app con MODO tendrán 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en indumentaria, calzado, deporte y moda urbana, con beneficios sin tope en algunos casos.

Banco Macro

El 16 y 17 de octubre, los clientes tendrán 20% de ahorro sin tope en Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter, y 10% adicional pagando con MODO QR o NFC (tope $10.000).

Las promos alcanzan más de 60 shoppings y suman beneficios en gastronomía los días 18 y 19, con 20% de descuento y tope de $20.000.

Banco Patagonia

El 14 y 15 de octubre, descuentos de hasta 25% y 3 cuotas sin interés (tope $15.000) en marcas como Juanita Jo, Grimoldi, Ver, Dexter, Stock Center y Moov.

Los clientes de Plan Sueldos y Jubilados acceden a 30% de descuento (tope $20.000).

Del 16 al 18, el beneficio se extiende a shoppings de todo el país y, durante todo octubre, Tienda Club Patagonia ofrece 12 cuotas sin interés o 50 cuotas fijas en su e-commerce.

Banco Columbia

Hasta el 19 de octubre, 30% de descuento en indumentaria femenina (tope $30.000) y del 17 al 19, 30% en peluquerías (tope $15.000).

Además, 20% en Frávega, On City, Samsung y restaurantes, pagando con MODO (tope $20.000 por cuenta).

Banco Comafi

Hasta el 18 de octubre, 20% de descuento (tope $25.000) y 6 cuotas sin interés; los clientes Comafi Único obtienen 30% (tope $40.000) y 9 cuotas sin interés.

El 19, habrá 25% en restaurantes y 30% en heladerías Daniel, con topes de hasta $40.000.

Banco del Sol

El banco digital del grupo Sancor Seguros ofrece hasta 12 cuotas sin interés en moda, belleza y tecnología.

Destacan Lázaro, Las Margaritas, Whirlpool, KitchenAid y Samsung, con planes de hasta 24 cuotas.

Además, Farmacity, Simplicity y Get The Look dan reintegros del 10% (miércoles) y 20% (débito) con tope mensual de $4.000.

Ualá

Los días 18 y 19 de octubre, 30% de reintegro en restaurantes, bares y cafeterías de todo el país, pagando con las tarjetas Ualá desde el celular (tope $7.500).

Mercado Libre y Mercado Pago

Mercado Libre ofrece hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, envíos gratis en 24 horas y 25% adicional con la tarjeta de Mercado Pago.

Mercado Pago, por su parte, suma descuentos de hasta 30% en supermercados, farmacias, moda y belleza, además de 2x1 en cines, rebajas en viajes y reintegros del 20% en transporte.

MODO

Hasta el 19 de octubre, los pagos presenciales tienen 10% de reintegro (tope $10.000), y hasta el 12 de octubre, las compras online ofrecen 20% (tope $20.000), acumulable con otras promos bancarias.

Naranja X

Del 16 al 19 de octubre, 25% de descuento (tope $20.000) y 3 cuotas sin interés con Plan Z en indumentaria, calzado y experiencias.

También incluye beneficios en electrodomésticos, tecnología, perfumerías y flores, todo gestionable desde la app.