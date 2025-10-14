14 de octubre de 2025 - 14:17

Día de la Madre: qué descuentos, cuotas sin interés y reintegros ofrecen bancos y billeteras virtuales

La proyección de gasto promedio, según el relevamiento de una consultora, es de $46.500. Se trata de la segunda fecha más importante para el comercio.

Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés para este Día de la Madre&nbsp;

Bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos, reintegros y cuotas sin interés para este Día de la Madre 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El próximo domingo se celebra el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para el comercio. Pero las ventas aún van mostrando vaivenes mensuales e interanuales. En este contexto, los bancos, plataformas de pago y billeteras virtuales ofrecen descuentos, reintegros y promociones, para favorecer el movimiento comercial (y que mamá reciba un lindo regalo).

Leé además

Locales del centro de Mendoza se muestran expectantes por las ventas del Día de la Madre. 

Día de la Madre y expectativas de ventas: la tecnología gana peso frente a los regalos tradicionales

Por Victoria Asmat
Almuerzos entre viñedos y copas de vino: así se celebra el Día de la Madre en Mendoza.

Día de la Madre en bodegas de Mendoza: cuánto se necesita para ir a almorzar

Por Melisa Sbrocco

"El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME tuvieron una caída interanual del 4,2% en septiembre y de 2% frente a agosto, aunque con un crecimiento del 5% en el acumulado del año", señaló Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

Su relevamiento, para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, mostró que se anticipa que los argentinos gastarán $46.500 en promedio en el regalo para sus madres.

Las ventas del día de la madre cayeron 3,8% en Mendoza según la FEM
Buscan impulsar las ventas del D&iacute;a de la Madre con descuentos y promociones

Buscan impulsar las ventas del Día de la Madre con descuentos y promociones

El foco puesto en impulsar las ventas

"Si bien el salario comienza a ganarle a la inflación promedio, aún hay una restricción importante por parte del ingreso de los argentinos para tener mayor disponibilidad hacia el gasto, porque el precio de los servicios -en su camino de corrección- le resta capacidad para derivar al consumo", analizó.

Y añadió que, en este contexto, "el canal comercial incrementa las promociones, ofertas y descuentos para atraer la demanda en un contexto en un contexto muy competitivo con necesidad de mover stocks aún acumulados".

Con el foco puesto en reactivar las ventas minoristas, bancos y billeteras digitales apuestan por una campaña agresiva de promociones para celebrar el Día de la Madre. Entre reintegros, cuotas sin interés y descuentos acumulables, los consumidores podrán ahorrar 30% o más en sus compras; una oportunidad que combina regalos, beneficios y alivio al bolsillo en medio de la inflación.

La AFIP devolverá el IVA de hasta $1.000 en compras hasta el Día de la Madre

Banco Nación

Bajo el lema “Este mes más que BNA+… somos BNA Ma”, el banco ofrece hasta 25% de reintegro y 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de BNA+ MODO en indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía. Quienes cobren su sueldo en el banco suman 5% adicional sin tope.

Hasta el 10 de octubre, la tienda del BNA brinda 18 cuotas sin interés y 25% extra de descuento, y los días 18 y 19, los clientes Black o Platinum acceden a un 25% de ahorro en gastronomía, con reintegro de hasta $50.000.

Banco Ciudad

Hasta el 19 de octubre, los clientes tienen hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés pagando con QR Buepp, App Ciudad o MODO.

Del 13 al 19, habrá 20% de descuento en Frávega y On City, y entre el 15 y el 19, la promoción se extiende a Samsung.

Además, el programa BUEPP permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros como gastronomía, entretenimiento, transporte e impuestos.

Banco Santander

El 15 de octubre será el Supermiércoles Especial, con 25% de ahorro general, 30% para clientes Select y hasta 9 cuotas sin interés.

El 17 de octubre, el Especial Plan Sueldo ofrecerá 30% de descuento y 9 cuotas sin interés para quienes acreditan haberes en el banco.

Entre el 16 y el 19, llega el Especial Electro, con hasta 12 cuotas sin interés en tecnología, y los días 17 y 18, el One Shot Women otorgará 25% y 12 cuotas sin interés en Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.

Descuentos del día de la MADRE en shoppings y todas las promociones bancarias disponibles
Descuentos del D&iacute;a de la Madre y las promociones bancarias disponibles

Descuentos del Día de la Madre y las promociones bancarias disponibles

Banco Provincia

El sábado 18 habrá 20% de descuento y 4 cuotas sin interés (sin tope) en indumentaria, deportes, farmacias y perfumerías, y 10% en librerías.

Además, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento en gastronomía los días 18 y 19, con tope de $8.000 por persona.

Banco ICBC

Hasta el 19 de octubre, la entidad ofrece 50% de descuento en gift cards de moda y 12 cuotas sin interés.

El 17 y 18, en shoppings y marcas adheridas, habrá hasta 40% de reintegro (tope $50.000) y 6 cuotas sin interés.

BBVA

Hasta el 18 de octubre, los pagos con tarjetas BBVA a través de la app con MODO tendrán 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en indumentaria, calzado, deporte y moda urbana, con beneficios sin tope en algunos casos.

Banco Macro

El 16 y 17 de octubre, los clientes tendrán 20% de ahorro sin tope en Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter, y 10% adicional pagando con MODO QR o NFC (tope $10.000).

Las promos alcanzan más de 60 shoppings y suman beneficios en gastronomía los días 18 y 19, con 20% de descuento y tope de $20.000.

vidriera dia de la madre
Locales del centro de Mendoza se muestran expectantes por las ventas del Día de la Madre.

Locales del centro de Mendoza se muestran expectantes por las ventas del Día de la Madre.

Banco Patagonia

El 14 y 15 de octubre, descuentos de hasta 25% y 3 cuotas sin interés (tope $15.000) en marcas como Juanita Jo, Grimoldi, Ver, Dexter, Stock Center y Moov.

Los clientes de Plan Sueldos y Jubilados acceden a 30% de descuento (tope $20.000).

Del 16 al 18, el beneficio se extiende a shoppings de todo el país y, durante todo octubre, Tienda Club Patagonia ofrece 12 cuotas sin interés o 50 cuotas fijas en su e-commerce.

Banco Columbia

Hasta el 19 de octubre, 30% de descuento en indumentaria femenina (tope $30.000) y del 17 al 19, 30% en peluquerías (tope $15.000).

Además, 20% en Frávega, On City, Samsung y restaurantes, pagando con MODO (tope $20.000 por cuenta).

Banco Comafi

Hasta el 18 de octubre, 20% de descuento (tope $25.000) y 6 cuotas sin interés; los clientes Comafi Único obtienen 30% (tope $40.000) y 9 cuotas sin interés.

El 19, habrá 25% en restaurantes y 30% en heladerías Daniel, con topes de hasta $40.000.

Banco del Sol

El banco digital del grupo Sancor Seguros ofrece hasta 12 cuotas sin interés en moda, belleza y tecnología.

Destacan Lázaro, Las Margaritas, Whirlpool, KitchenAid y Samsung, con planes de hasta 24 cuotas.

Además, Farmacity, Simplicity y Get The Look dan reintegros del 10% (miércoles) y 20% (débito) con tope mensual de $4.000.

día de la madre

Ualá

Los días 18 y 19 de octubre, 30% de reintegro en restaurantes, bares y cafeterías de todo el país, pagando con las tarjetas Ualá desde el celular (tope $7.500).

Mercado Libre y Mercado Pago

Mercado Libre ofrece hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, envíos gratis en 24 horas y 25% adicional con la tarjeta de Mercado Pago.

Mercado Pago, por su parte, suma descuentos de hasta 30% en supermercados, farmacias, moda y belleza, además de 2x1 en cines, rebajas en viajes y reintegros del 20% en transporte.

MODO

Hasta el 19 de octubre, los pagos presenciales tienen 10% de reintegro (tope $10.000), y hasta el 12 de octubre, las compras online ofrecen 20% (tope $20.000), acumulable con otras promos bancarias.

Naranja X

Del 16 al 19 de octubre, 25% de descuento (tope $20.000) y 3 cuotas sin interés con Plan Z en indumentaria, calzado y experiencias.

También incluye beneficios en electrodomésticos, tecnología, perfumerías y flores, todo gestionable desde la app.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dia de la madre: el comercio a la espera de un alivio hasta fin de ano

Día de la Madre: el comercio a la espera de un alivio hasta fin de año

Por Diana Chiani
Para el Día de la Madre se podrán acceder a celulares a excelentes precios en supermercados ChangoMás, Jumbo y Carrefour. Los dispositivos pueden financiarse en 1, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. 

Supermercados liquidan celulares: ofrecen hasta un 46% de descuento para el Día de la Madre

Por Redacción Economía
octubre en mendoza: regalos distintos para compartir con mama, noche de disfraces en halloween y mas propuestas imperdibles

Octubre en Mendoza: regalos distintos para compartir con mamá, noche de disfraces en Halloween y más propuestas imperdibles

Por Redacción
llega el dia de la madre: la mejor experiencia de compra esta en mendoza shopping

Llega el Día de la Madre: la mejor experiencia de compra está en Mendoza Shopping

Por Redacción