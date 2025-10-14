Día de la Madre: qué descuentos, cuotas sin interés y reintegros ofrecen bancos y billeteras virtuales

Con el foco puesto en reactivar las ventas minoristas, bancos y billeteras digitales apuestan por una campaña agresiva de promociones para celebrar el Día de la Madre. Entre reintegros, cuotas sin interés y descuentos acumulables, los consumidores podrán ahorrar 30% o más en sus compras; una oportunidad que combina regalos, beneficios y alivio al bolsillo en medio de la inflación.
Banco Nación
Bajo el lema “Este mes más que BNA+… somos BNA Ma”, el banco ofrece hasta 25% de reintegro y 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de BNA+ MODO en indumentaria, perfumería, librerías y gastronomía. Quienes cobren su sueldo en el banco suman 5% adicional sin tope.
Hasta el 10 de octubre, la tienda del BNA brinda 18 cuotas sin interés y 25% extra de descuento, y los días 18 y 19, los clientes Black o Platinum acceden a un 25% de ahorro en gastronomía, con reintegro de hasta $50.000.
Banco Ciudad
Hasta el 19 de octubre, los clientes tienen hasta 30% de descuento y 6 cuotas sin interés pagando con QR Buepp, App Ciudad o MODO.
Del 13 al 19, habrá 20% de descuento en Frávega y On City, y entre el 15 y el 19, la promoción se extiende a Samsung.
Además, el programa BUEPP permite ahorrar más de $200.000 por mes en rubros como gastronomía, entretenimiento, transporte e impuestos.
Banco Santander
El 15 de octubre será el Supermiércoles Especial, con 25% de ahorro general, 30% para clientes Select y hasta 9 cuotas sin interés.
El 17 de octubre, el Especial Plan Sueldo ofrecerá 30% de descuento y 9 cuotas sin interés para quienes acreditan haberes en el banco.
Entre el 16 y el 19, llega el Especial Electro, con hasta 12 cuotas sin interés en tecnología, y los días 17 y 18, el One Shot Women otorgará 25% y 12 cuotas sin interés en Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.
Banco Provincia
El sábado 18 habrá 20% de descuento y 4 cuotas sin interés (sin tope) en indumentaria, deportes, farmacias y perfumerías, y 10% en librerías.
Además, Cuenta DNI ofrecerá 30% de descuento en gastronomía los días 18 y 19, con tope de $8.000 por persona.
Banco ICBC
Hasta el 19 de octubre, la entidad ofrece 50% de descuento en gift cards de moda y 12 cuotas sin interés.
El 17 y 18, en shoppings y marcas adheridas, habrá hasta 40% de reintegro (tope $50.000) y 6 cuotas sin interés.
BBVA
Hasta el 18 de octubre, los pagos con tarjetas BBVA a través de la app con MODO tendrán 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en indumentaria, calzado, deporte y moda urbana, con beneficios sin tope en algunos casos.
Banco Macro
El 16 y 17 de octubre, los clientes tendrán 20% de ahorro sin tope en Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter, y 10% adicional pagando con MODO QR o NFC (tope $10.000).
Las promos alcanzan más de 60 shoppings y suman beneficios en gastronomía los días 18 y 19, con 20% de descuento y tope de $20.000.
Banco Patagonia
El 14 y 15 de octubre, descuentos de hasta 25% y 3 cuotas sin interés (tope $15.000) en marcas como Juanita Jo, Grimoldi, Ver, Dexter, Stock Center y Moov.
Los clientes de Plan Sueldos y Jubilados acceden a 30% de descuento (tope $20.000).
Del 16 al 18, el beneficio se extiende a shoppings de todo el país y, durante todo octubre, Tienda Club Patagonia ofrece 12 cuotas sin interés o 50 cuotas fijas en su e-commerce.
Banco Columbia
Hasta el 19 de octubre, 30% de descuento en indumentaria femenina (tope $30.000) y del 17 al 19, 30% en peluquerías (tope $15.000).
Además, 20% en Frávega, On City, Samsung y restaurantes, pagando con MODO (tope $20.000 por cuenta).
Banco Comafi
Hasta el 18 de octubre, 20% de descuento (tope $25.000) y 6 cuotas sin interés; los clientes Comafi Único obtienen 30% (tope $40.000) y 9 cuotas sin interés.
El 19, habrá 25% en restaurantes y 30% en heladerías Daniel, con topes de hasta $40.000.
Banco del Sol
El banco digital del grupo Sancor Seguros ofrece hasta 12 cuotas sin interés en moda, belleza y tecnología.
Destacan Lázaro, Las Margaritas, Whirlpool, KitchenAid y Samsung, con planes de hasta 24 cuotas.
Además, Farmacity, Simplicity y Get The Look dan reintegros del 10% (miércoles) y 20% (débito) con tope mensual de $4.000.
Ualá
Los días 18 y 19 de octubre, 30% de reintegro en restaurantes, bares y cafeterías de todo el país, pagando con las tarjetas Ualá desde el celular (tope $7.500).
Mercado Libre y Mercado Pago
Mercado Libre ofrece hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, envíos gratis en 24 horas y 25% adicional con la tarjeta de Mercado Pago.
Mercado Pago, por su parte, suma descuentos de hasta 30% en supermercados, farmacias, moda y belleza, además de 2x1 en cines, rebajas en viajes y reintegros del 20% en transporte.
MODO
Hasta el 19 de octubre, los pagos presenciales tienen 10% de reintegro (tope $10.000), y hasta el 12 de octubre, las compras online ofrecen 20% (tope $20.000), acumulable con otras promos bancarias.
Naranja X
Del 16 al 19 de octubre, 25% de descuento (tope $20.000) y 3 cuotas sin interés con Plan Z en indumentaria, calzado y experiencias.
También incluye beneficios en electrodomésticos, tecnología, perfumerías y flores, todo gestionable desde la app.