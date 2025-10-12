Dia de la Madre y expectativas de ventas: la tecnología gana peso frente a los regalos tradicionales

El Día de la Madre se celebrará el tercer domingo del mes, que este año cae el 19 de octubre . La festividad que conmemora el rol de la madre en la familia, representa un aumento significativo de ventas en distintos rubros comerciales.

Supermercados liquidan celulares: ofrecen hasta un 46% de descuento para el Día de la Madre

Día de la Madre: el comercio a la espera de un alivio hasta fin de año

Los locales del centro mendocino ya comenzaron a llenar sus stocks, acomodar sus vidrieras y lanzar promociones.

En relación con las ventas del año pasado, Néstor, gerente de la sucursal de Naldo en el centro mendocino, comentó que este año “ todavía están tranquilas ” por el momento. Sin embargo, estima que a comienzos de la semana que viene se empezaría a notar un mayor movimiento. El gerente espera que las ventas se anticipen para evitar un colapso, aunque cree que, a diferencia del año pasado que estuvieron más distribuidas, este año parece estar más concentrada en la última semana.

Néstor aseguró que están preparados para realizar grandes ventas, ya que hace más de diez días vienen trabajando en el stock y la reposición de productos. Comentó que la sucursal está “super stockeada” incluso para cubrir 2 veces el Día de la Madre.

Valentina, vendedora de la tienda de ropa Knauer, aseguró que el Día de la Madre es de las fechas más importantes de ventas que tienen en el año : “Mucho más importante que Navidad incluso” . Por eso la tienda se prepara con mucha anticipación, lanza ofertas y completa de prendas.

Al igual que Néstor, Valentina coincide en que el gran volumen de ventas aún no ha comenzado. Sin embargo, comentó que desde hace una semana se han acercado clientes “tanteando precios y promociones disponibles” para luego volver.

día de la madre Vidrieras de locales del centro mendocino se visten de ofertas y promociones para el Día de la Madre.

Desde Kanuer afirman que la temporada alta incluirá los días jueves, viernes y sábado previos a la fecha, que esperan el “gran boom de gente”. Este aumento de ventas implicaría la necesidad de refuerzos de empleados e incluso suponen la necesidad de tener que realizar horas extra, tal como comentó Aldana Rodríguez, vendedora de Eva Miller de la calle Espejo.

Aldana coincidió en la amplia preparación y en la extensión de los horarios. Si bien la tienda abre los sábados de 10 a 14, el sábado previo a la fecha “se va a abrir de 10 a 18”, y agregó que “el sábado previo es una locura”. Respecto a la importancia de la fecha, Aldana reconoció: “Navidad sí se vende bastante, pero no hay como lo que se vende el Día de la Madre”.

Cambios en la elección de los regalos

La forma de homenajear a las madres ha evolucionado en los últimos años, lo que se refleja directamente en los patrones de consumo. Las publicidades actuales apuntan a regalos orientados al disfrute personal y la tecnología, dejando atrás los artículos relacionados al trabajo en el hogar.

Néstor, gerente de Naldo, explicó este cambio de enfoque: “Nuestra campaña siempre trata de apuntarle a una madre actual, de no regalarle algo para que trabaje más, sino que sea algo para que disfrute de ella”.

Según el gerente, esta nueva mirada comenzó a notarse hace dos o tres años, impulsada también por el cambio de perspectiva que tienen los hijos sobre el rol materno: “yo soy de una época donde si a mi mamá le regalabas una sartén, una plancha o algo de ese estilo se ponía re contenta hoy en día llegó con ese regalo a mi esposa y me lo revolea” comenta entre risas el gerente.

electrodomésticos día de la madre Airfryers, celulares y relojes inteligentes son lo más buscado en las casas de electrodomésticos para el Día de la Madre.

El año pasado comenzó una tendencia de consumo ahora está más orientada a smartwatches, tablets y celulares (un clásico que se mantiene vigente). Con respecto a los productos del hogar, Néstor señaló que hace años los electrodomésticos han sido reemplazados por batidoras, licuadoras, auge que se lo debe a las dietas détox, y sobre todo, la freidora de aire, un artículo que ha generado revuelo y popularidad en el mercado.

Por su parte, Romina, encargada del local Florentino, afirmó que la compra de accesorios y productos como bolsos y carteras continúa siendo una constante para esta fecha. Remarcó que los maridos solos o acompañados por sus hijos acuden año a año en busca del regalo.

Romina comentó que para su rubro “siempre ha sido una fecha importante y relevante en cuestión de ventas, incluso cada año va sumando cada vez más” . Por esta razón, con el transcurso de los años han tenido que aumentar el pedido de mercadería “años atrás hemos quedado como muy corto de en cantidad debido a la alta demanda”.

Quienes son los encargados de buscar el regalo

Néstor señaló que en su rubro es raro ver mujeres comprando regalos para otras mujeres. Por lo general lo que es tecnología acuden los chicos adolescentes solos. Pero cuando la compra es de productos de trabajo o mayor valor, como electrodomésticos grandes, la decisión se vuelve familiar: “Cuando son productos de trabajo, por ejemplo, como estábamos hablando antes, un lavarropas o algo por el estilo, ahí sí vienen los chicos con el padre, porque me parece que es más una compra familiar”.

dia de la madre Grandes promociones y descuentos para llevarte el regalo ideal.

En el rubro de la ropa, se observa una excepción a lo que plantea Néstor, ya que Valentina (vendedora de Knauer) en cuestiones de ropa afirmó que sí ha tenido clientas mujeres preguntando por las madres o hermanas.

Por su parte Raquel, encargada del local de belleza Umara, destacó el rol de la clientela masculina: “ por ahí viene padre e hijo compra un voucher, pero si no viene directamente también la persona, hacerse las manos, los pies vienen a hacerse el servicio”. Además comentó que mujeres ya asistieron al local a realizarse servicios de uñas como autorregalo.

Fragancias: el elegido por muchos

La festividad representa una fecha de gran magnitud para las perfumerías mendocinas.

Lourdes, de la tienda Parfumerie, comenta que el Día de la Madre “ mueve muchísimo todo lo que es fragancia” y que es una fecha fuertísima para el rubro, que experimenta una caída notable en las ventas posteriores al mes de octubre.

Con el objetivo de incentivar las ventas, la tienda realizó el día jueves un evento especial de Avant Premiere abierto al público. Los asistentes pudieron realizar degustaciones de fragancias en un ambiente festivo con copas de champán y música. Además, ofrecen grandes promociones, como descuentos y hasta nueve cuotas sin interés.

Lourdes asegura que, si bien tienen una clientela fija, muchos se acercan para “averiguar para decirle a la pareja, al marido y al hijo cuál es la fragancia que quieren”. La tienda aprovecha esos contactos para informar sobre las promociones disponibles. De hecho, las ventas se han anticipado: “Ya hubo gente que se anticipó con ganas, de hecho hemos tenido ventas desde finales del mes pasado”.

perfumes arabes Los perfumes se han convertido en uno de los regalos más elegidos.

Por otro lado, Marcela Morales, dueña de un local de fragancias en la calle Catamarca 123, coincide en la magnitud del fenómeno afirmando que el público ya ha ido en busca de los productos: “Ya se están llevando muchos kits y vienen a preguntar todo el tiempo”.

Marcela advierte que el stock de kits se está agotando rápidamente. Además de los productos Natura (los más vendidos en su local), este año han innovado con un nuevo artículo: ramos de maquillaje, que incluyen 19 productos (como mascarilla facial, arqueador de pestañas, rímel, brillo labial y esponjas de maquillaje) a un precio de $45.000.

La vendedora resalta la importancia de la fecha sobre todo en relación al día del padre: “ Día de la Madre es un día para nosotros que es la perfumería el día más fuerte. Mucho más que por ahí el Día del Padre. Si bien son fechas todas importantes, pero el Día de la Madre como que explota”comentó Marcela.

Bombones de chocolate, un clásico de siempre

Al igual que las flores, los bombones de chocolate son un clásico que año a año se mantiene como uno de los regalos más elegidos.

Marcos y Noelia , empleados de Gouher Chocolates ubicado en la calle peatonal , comentan que comenzaron los preparativos hace aproximadamente un mes, diseñando principalmente box y cajas de bombones con una estética acorde a la fecha.

chocolates gouher dia de la madre El clásico de siempre: flores y chocolates.

El artículo más pedido son las cajas de bombones, de las cuales destacan dos promociones: Por un lado, una que es una caja de corazón con bombones, y con una cajita de conitos a $22.000mil y el otro box es una caja de ocho bombones premium pintados a mano, una caja de almendras bañadas en chocolate una tableta de chocolate en rama y un frasco de miel a 37 mil pesos.

Con respecto a las ventas, ya han tenido transacciones bajo el comentario “ me lo llevo para regalar” aunque todavía hay personas que se acercan para averiguar los precios y preguntar en caso de tener promociones.

Para la salvación de los olvidadizos, Gouher Chocolates es un local que abre los domingos, y el domingo 19 no será la excepción.