22 de octubre de 2025 - 14:14

Murió una mujer que viajaba como acompañante en una moto que chocó contra una camioneta en Godoy Cruz

El trágico incidente vial ocurrió en a intersección de calles Carlos Paz y América. La víctima fue identificada como Lilian Betsabé Salinas.

Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Foto:

Ministerio de Seguridad
Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Foto:

Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Una mujer perdió la vida este mediodía tras un choque entre una moto y una camioneta ocurrido en la intersección de calles Carlos Paz y América, en Godoy Cruz.

Leé además

comenzo oficialmente la era omar asad en godoy cruz

Comenzó oficialmente la era Omar Asad en Godoy Cruz

Por Emanuel Cenci
Asad vuelve a Mendoza para intentar revertir la pésima campaña que está realizando el Expreso en el Clausura. 

Omar Asad habló tras su vuelta a Mendoza para dirigir a Godoy Cruz

Por Juan Azor

El hecho se registró alrededor de las 12, cuando una motoci Honda Wave 110 cc, conducida por C.M.C., circulaba por calle América en dirección de este a oeste. Al llegar a la esquina con Carlos Paz, fue impactada en su lateral por una camioneta Ford Territory, guiada por O.A.B., que se desplazaba de norte a sur.

A raíz del violento impacto, la acompañante de la moto, identificada como Lilian Betsabé Salinas, falleció en el lugar, constataron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La conductora del rodado menor sufrió lesiones leves.

2
Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado 0,00 g/l.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 27ª, personal de Policía Científica y la Oficina Fiscal N°17 de Godoy Cruz, que dispuso las medidas de rigor para determinar las causas del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luego de 13 años, Omar Asad, vuelve al banco de suplentes de Godoy Cruz. Un sólo objetivo: salvar al equipo del descenso. 

Habemus DT en Godoy Cruz: tras despedir a Ribonetto a primera hora, se confirmó que regresa Omar Asad

Por Redacción Deportes
Walter Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Walter Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz: sus números y quiénes podrían reemplazarlo

Por Cristian Reta
Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Por Redacción Policiales
Godoy Cruz no encuentra el rumbo, y está complicado anímicamente

Godoy Cruz y la búsqueda del héroe que aún no aparece

Por Emanuel Cenci