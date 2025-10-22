Murió una mujer que viajaba como acompañante en una moto que chocó contra una camioneta en Godoy Cruz

El trágico incidente vial ocurrió en a intersección de calles Carlos Paz y América. La víctima fue identificada como Lilian Betsabé Salinas.

Murió una mujer que viajaba en moto tras chocar con una camioneta en Godoy Cruz

Una mujer perdió la vida este mediodía tras un choque entre una moto y una camioneta ocurrido en la intersección de calles Carlos Paz y América, en Godoy Cruz.

El hecho se registró alrededor de las 12, cuando una motoci Honda Wave 110 cc, conducida por C.M.C., circulaba por calle América en dirección de este a oeste. Al llegar a la esquina con Carlos Paz, fue impactada en su lateral por una camioneta Ford Territory, guiada por O.A.B., que se desplazaba de norte a sur.

A raíz del violento impacto, la acompañante de la moto, identificada como Lilian Betsabé Salinas, falleció en el lugar, constataron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). La conductora del rodado menor sufrió lesiones leves.

Ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado 0,00 g/l.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 27ª, personal de Policía Científica y la Oficina Fiscal N°17 de Godoy Cruz, que dispuso las medidas de rigor para determinar las causas del siniestro.