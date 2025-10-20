20 de octubre de 2025 - 20:39

Omar Asad habló tras su vuelta a Mendoza para dirigir a Godoy Cruz

El Turco asumirá su tercer ciclo al frente de Godoy Cruz en un momento crítico del equipo, que atraviesa una mala racha y lucha por mantenerse en Primera.

Asad vuelve a Mendoza para intentar revertir la pésima campaña que está realizando el Expreso en el Clausura.&nbsp;

Asad vuelve a Mendoza para intentar revertir la pésima campaña que está realizando el Expreso en el Clausura. 

Omar Asad fue confirmado como nuevo director técnico de Godoy Cruz, en reemplazo de Walter Ribonetto, quien dejó el cargo luego de una floja campaña al frente del equipo: en once partidos, obtuvo solo una victoria, cuatro empates y seis derrotas.

Luego de 13 años, Omar Asad, vuelve al banco de suplentes de Godoy Cruz. Un sólo objetivo: salvar al equipo del descenso. 

Asad, de 53 años, afrontará su tercer ciclo al frente del conjunto mendocino, al que ya dirigió en 2010 y nuevamente en 2012. En su primera etapa tuvo un destacado desempeño, logrando clasificar al equipo a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. “Fue el primer club que me dio la posibilidad de estar en Primera División como entrenador. Me marcaron mucho”, expresó el “Turco” en una entrevista radial durante la tarde de ayer, al confirmar su retorno.

Luego de 13 a&ntilde;os, Omar Asad, vuelve al banco de suplentes de Godoy Cruz. Un s&oacute;lo objetivo: salvar al equipo del descenso.&nbsp;

Luego de 13 años, Omar Asad, vuelve al banco de suplentes de Godoy Cruz. Un sólo objetivo: salvar al equipo del descenso.

Godoy Cruz: "un vínculo afectivo"

La dirigencia encabezada por el presidente del club, Alejandro Chapini, se inclinó por Asad en busca de un “revulsivo” y un perfil motivador, según trascendió. “Acepté la propuesta sin condiciones, ni charlas de por medio. Tengo un vínculo afectivo muy fuerte con Godoy Cruz”, aseguró el exdelantero de Vélez Sarsfield.

Consultado sobre los desafíos que enfrentará en este nuevo ciclo, Asad reconoció que la situación del equipo es delicada: “Nos estamos jugando tres finales. El primer partido es el clásico ante San Martín de San Juan, en nuestra cancha, y hay que ganarlo. No hay margen de error”.

Asad
El Turco supo forjar un amor especial con los simpatizantes bodegueros, quienes lo recibirán con los brazos abiertos.

El Turco supo forjar un amor especial con los simpatizantes bodegueros, quienes lo recibirán con los brazos abiertos.

Mendoza tiene ese no sé qué

Con relación a su estilo, Asad remarcó la importancia de mantener la identidad ofensiva que caracterizó a sus anteriores equipos: “Le dimos al club una impronta ganadora. El hincha se sintió identificado y Mendoza pasó a ser una plaza fija de Primera División. Hoy, tenemos que recuperar esa mentalidad”.

Será el regreso de Asad al fútbol argentino tras más de una década, en la que tuvo experiencias en el exterior, incluyendo pasos por clubes de Ecuador y México.

El debut de su nuevo ciclo será en un contexto exigente, con Godoy Cruz comprometido en la tabla y la necesidad de sumar puntos con urgencia para escapar del fondo y mantener la categoría. El rival será San Martín de San Juan, el otro implicado en la lucha por el descenso. En dos semanas, se verá si el Expreso encontró el botón de encendido.

