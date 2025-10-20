Walter Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz: sus números y quiénes podrían reemplazarlo

Bajo su mandato, el Tomba se complicó solo y se encuentra al borde del descenso, a falta de tres fechas del final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Tras una nueva y dolorosa derrota en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Walter Ribonetto dejó su cargo como entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba. El anuncio llega dos semanas antes del tenso duelo entre el elenco mendocino y San Martín de San Juan, quienes se enfrentarán en una verdadera final por la permanencia el próximo 2 de noviembre.

El DT deja su cargo luego de estar al frente de los Bodegueros durante 11 encuentros, en los que solo ganó uno (ante Platense, como visitante, por 3 a 1), empató cuatro y perdió los restantes seis. Si tenemos en cuenta torneo Clausura y la Copa Sudamericana, logró sumar 7 puntos de 33 posibles, lo que llevó al cuadro mendocino a quedar muy cerca de la zona de descenso.

Actualmente el elenco mendocino se ubica en la 28° posición de 30 equipos, junto con Talleres de Córdoba empatados con 27 puntos, uno más que los sanjuaninos y a tres unidades de distancia del último, Aldosivi.

¿Quiénes son los candidatos para sacar a Godoy Cruz de la zona de peligro? Con la partida de Ribonetto, el club analiza su reemplazo ideal y, entre la cantidad de técnicos disponibles, los máximos candidatos hasta el momento se tratan del Turco Asad y el Mago Ramírez, como dupla.