Walter Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz: sus números y quiénes podrían reemplazarlo

Bajo su mandato, el Tomba se complicó solo y se encuentra al borde del descenso, a falta de tres fechas del final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Walter Ribonetto dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Por Cristian Reta

El DT deja su cargo luego de estar al frente de los Bodegueros durante 11 encuentros, en los que solo ganó uno (ante Platense, como visitante, por 3 a 1), empató cuatro y perdió los restantes seis. Si tenemos en cuenta torneo Clausura y la Copa Sudamericana, logró sumar 7 puntos de 33 posibles, lo que llevó al cuadro mendocino a quedar muy cerca de la zona de descenso.

Walter Ribonetto
El Tomba obligado a cantar victoria. Sin margen de error.

Actualmente el elenco mendocino se ubica en la 28° posición de 30 equipos, junto con Talleres de Córdoba empatados con 27 puntos, uno más que los sanjuaninos y a tres unidades de distancia del último, Aldosivi.

¿Quiénes son los candidatos para sacar a Godoy Cruz de la zona de peligro?

Con la partida de Ribonetto, el club analiza su reemplazo ideal y, entre la cantidad de técnicos disponibles, los máximos candidatos hasta el momento se tratan del Turco Asad y el Mago Ramírez, como dupla.

Lo cierto es que restan definirse detalles, pero de asumir, estos entrenador lo harán con la soga al cuello y muy poco margen de mejora, ya que solo restan 3 fechas para el final del torneo y un duelo directo con uno de los implicados, por lo que el Tomba depende de si mismo para conservar su plaza y que definitivamente sean tres los equipos mendocinos que jueguen en Primera División el próximo año.

