Fútbol: Fernando Muslera brilla en Estudiantes y vuelve a ilusionar a Uruguay

El arquero uruguayo fue clave en la final del Torneo Clausura 2025 y, tras una actuación decisiva ante Racing, reaviva el debate sobre su regreso a la Selección Celeste.

El arquero uruguayo fue clave en la conquista del título del Pincha en el torneo Clausura. Se atajó todo en la serie de penales frente a Racing.

El arquero uruguayo Fernando Muslera volvió a ser protagonista en la final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, donde su actuación fue determinante para la consagración de Estudiantes ante Racing. Su rendimiento no solo le valió elogios en el ámbito local, sino que también reavivó el debate sobre un posible regreso a la selección de Uruguay.

Durante los festejos, el mediocampista Santiago Ascacíbar no ocultó su admiración por el experimentado arquero y lanzó un guiño hacia el seleccionador uruguayo, Marcelo Bielsa: “Es arquero de otro nivel. Tiene otro nivel. Espero que Bielsa esté mirando…”, expresó a ESPN, sumándose a voces como la de Celso Otero, ex ayudante técnico de Tabárez, quien afirmó que Muslera “merecería representar a Uruguay hasta el último de los días”.

Humor y compromiso a los 39 años Muslera, sin perder su habitual sentido del humor, respondió a los elogios y al interés generado en torno a su futuro internacional: “¡Me están haciendo trabajar! Al Ruso le decía que venía a estar tranquilo a Sudamérica, después de tantos años; y me están haciendo laburar más. ¡Empecé a entrenar con 39 años, una locura!”, comentó el arquero, resaltando el esfuerzo que implica mantenerse en la élite a su edad.

image Final torneo Clausura 2025: Estudiantes vs Racing. El festejo alocado de los jugadores del Pincha con el arquero Muslera, tras atajarle el último penal de la serie a Franco Pardo, con el que se cnsagró campeón Estudiantes. Gentileza. Líder dentro y fuera del arco El capitán de Estudiantes también tuvo palabras para Ascacíbar: “El Ruso no se va, lo escuché. ¿A dónde va? No hay chance. Es la bandera del equipo, el Ruso se queda”, afirmó Muslera, destacando el liderazgo del volante en el plantel platense. Por su parte, Ascacíbar señaló: “Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación”, dejando abierta la posibilidad de un futuro traspaso.

image De Europa a La Plata: una decisión clave Después de 14 años en Turquía, donde defendió el arco del Galatasaray, Muslera llegó a Estudiantes en junio, en un contexto que inicialmente lo vinculaba con un regreso a Peñarol, que finalmente no se concretó. En diálogo con TNT Sports, el arquero recordó la influencia de su entorno y del club en su decisión: “Tenés que estar donde te quieren y Estudiantes te quiere mucho”, le dijo su esposa Patricia, mientras que el entrenador Eduardo Domínguez y el director deportivo Marcos Angeleri insistieron para que aceptara la propuesta.

“No era mi intención venir a Argentina, quería volver a Uruguay, por situaciones de la vida no se dio”, admitió Muslera, y reafirmó su compromiso con el Pincha: “Tengo contrato en 2026 y no me mueve nadie, ahora menos”. Finalmente, el arquero cerró con un mensaje de gratitud: “Quiero agradecer a toda la gente que vino hasta acá, a quienes se quedaron en La Plata y a mi familia en Uruguay. Estoy muy feliz de haber tomado la decisión de venir a Estudiantes. Este equipo es una locura. No tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo”.