Subastaron una recordada camiseta de Diego Maradona: el monto récord que alcanzó

La casaca que usó el astro en su paso por Barcelona participó de una puja, y recaudó una importante suma.

La figura de Diego Maradona sigue dando que hablar a lo largo del mundo. En esta ocasión, una de sus camisetas más icónicas en su paso por Barcelona fue el motivo por el cual el astro volvió a aparecer en todas las noticias.

El sitio especializado en memorabilia deportiva Matchday Football Auctions anunció que la famosa casaca utilizada por el diez en la famosa "Batalla del Bernabéu" fue vendida mediante una subasta, que alcanzó el monto total de USD 179.207,67, sumando comisiones.

De esta forma, se transformó en la prenda más cara de la carrera deportiva de Diego Maradona en clubes, sin contar las casacas de la Selección Argentina, que son más costosas y más requeridas (la del partido ante Inglaterra se vendió por más de 9 millones de dólares). Lo que no trascendió es la identidad de la persona que la compró, ni siquiera de que parte del mundo es.

La famosa camiseta de Diego Maradona que fue subastada: image A través de un comunicado, el sitio de subastas contó la historia de cómo llegó esa prenda a sus manos. “La camiseta fue recogida en el vestuario por una lavandera del staff de utilería del club. Ante la imposibilidad de repararla la conservó como recuerdo de aquel evento. Años después, le obsequió la camiseta al padre del actual propietario, un hombre que administraba un bar frecuentado por empleados culés. Esta joya permaneció en la familia cuatro décadas, hasta que su propietario decidió ponerla en subasta. El fútbol recupera una pieza de museo sin igual que pronto encontrará nuevo hogar“, lanzaron.

Cabe destacar que la camiseta evidencia la crudeza de la famosa "Batalla del Bernabéu", donde un partido por la Copa del Rey entre el Barcelona y Athlétic de Bilbao terminó con una gran gresca entre jugadores y allegados a ambos planteles. A Maradona le rompieron la camiseta, y lo sancionaron con tres meses por participar de la pelea. Ese evento marcó el final de su estadía en Barcelona, y su llegada a Nápoli.