Lautaro Martínez volvió a convertir y llevó al Inter de Milán a la cima de la Serie A

El atacante argentino fue clave para la victoria 2 a 1 del Neroazzurro ante Genoa, por la fecha 15 de la Liga de Italia.

Se trató de un partido con claro dominio del cuadro interista, que impuso las condiciones y sacó ventaja de manera rápida a través del gol de Yann Bisseck, que recibió la asistencia del Toro, que peleó y no dejó salir el balón ante la pasividad local.

Mirá la #SerieA en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/F2bMKvQDin — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 14, 2025 Un rato más tarde, sobre 38 minutos, Lautaro volvió a combatir dentro del área rival para imponerse, y estampar el 2 a 0 con un gran zurdazo que hizo estéril el esfuerzo del portero Nicola Leali. Así, cerró una primera parte con letalidad en los metros finales, y claridad para participar del juego del Inter.

En el complemento, el Genoa renovó esfuerzos y emparejó el trámite con más ímpetu que fútbol. Sin embargo, eso fue suficiente para alcanzar el descuento, logrado a través de la llegada por sorpresa de Vitinha para el 1 - 2. El equipo dirigido técnicamente por Danielle De Rossi estuvo cerca del empate en varias ocasiones, pero la visita lo aguantó y se llevó un triunfazo.

Mirá la #SerieA en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/X075hgVY5d — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 14, 2025 De esta manera, los de Cristian Chivu son los dueños de la cima de la Serie A al cabo de los primeros 15 partidos, apenas un punto por encima de su clásico rival Milán, que tiene 32 unidades y este fin de semana empató en casa 2 a 2 con el Sassuolo.