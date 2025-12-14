Lautaro Martínez volvió a convertir y llevó al Inter de Milán a la cima de la Serie A

El delantero argentino Lautaro Martínez sigue demostrando todo su poderío ofensivo, y en esta ocasión fue importante para darle el triunfo al Inter de Milán ante Genoa, en condición de visitante. El Neroazzurro venció 2 a 1 y es el líder de la Serie A del fútbol de Italia.
Se trató de un partido con claro dominio del cuadro interista, que impuso las condiciones y sacó ventaja de manera rápida a través del gol de Yann Bisseck, que recibió la asistencia del Toro, que peleó y no dejó salir el balón ante la pasividad local.
Lautaro Martínez la peleó, y Bisseck puso el 1 a 0:
Un rato más tarde, sobre 38 minutos, Lautaro volvió a combatir dentro del área rival para imponerse, y estampar el 2 a 0 con un gran zurdazo que hizo estéril el esfuerzo del portero Nicola Leali. Así, cerró una primera parte con letalidad en los metros finales, y claridad para participar del juego del Inter.
En el complemento, el Genoa renovó esfuerzos y emparejó el trámite con más ímpetu que fútbol. Sin embargo, eso fue suficiente para alcanzar el descuento, logrado a través de la llegada por sorpresa de Vitinha para el 1 - 2. El equipo dirigido técnicamente por Danielle De Rossi estuvo cerca del empate en varias ocasiones, pero la visita lo aguantó y se llevó un triunfazo.
El Toro anotó el 2 a 0 del Inter de Milán:
De esta manera, los de Cristian Chivu son los dueños de la cima de la Serie A al cabo de los primeros 15 partidos, apenas un punto por encima de su clásico rival Milán, que tiene 32 unidades y este fin de semana empató en casa 2 a 2 con el Sassuolo.
La temporada de Lautaro Martínez es un poema. Con el tanto ante el Genoa alcanzó 12 goles con su club (8 de ellos en la Serie A, donde es el máximo anotador), más los cuatro que convirtió con Argentina. Así, llegó a los 165 gritos en toda su estadía en la institución que capitanea, siendo el cuarto anotador histórico.