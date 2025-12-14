14 de diciembre de 2025 - 16:46

Lautaro Martínez volvió a convertir y llevó al Inter de Milán a la cima de la Serie A

El atacante argentino fue clave para la victoria 2 a 1 del Neroazzurro ante Genoa, por la fecha 15 de la Liga de Italia.

Lautaro Martínez, el Toro imparable en Italia.

Lautaro Martínez, el Toro imparable en Italia.

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El Profe supo definir en el momento adecuado, una muy complicado duelo frente venezolano Algerbis “Zurdo” González, a quien noqueó en 5 rounds y se alzó con el título Sudamericano súperligero.

Boxeo: Maxi Segura, Soto y Arancibia reinaron en una noche perfecta en Junín

Por Sergio Faria
Asad deja de ser el técnico de Godoy Cruz.

Se hizo oficial: Omar Asad dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Por Emanuel Cenci

Se trató de un partido con claro dominio del cuadro interista, que impuso las condiciones y sacó ventaja de manera rápida a través del gol de Yann Bisseck, que recibió la asistencia del Toro, que peleó y no dejó salir el balón ante la pasividad local.

Lautaro Martínez la peleó, y Bisseck puso el 1 a 0:

Embed

Un rato más tarde, sobre 38 minutos, Lautaro volvió a combatir dentro del área rival para imponerse, y estampar el 2 a 0 con un gran zurdazo que hizo estéril el esfuerzo del portero Nicola Leali. Así, cerró una primera parte con letalidad en los metros finales, y claridad para participar del juego del Inter.

En el complemento, el Genoa renovó esfuerzos y emparejó el trámite con más ímpetu que fútbol. Sin embargo, eso fue suficiente para alcanzar el descuento, logrado a través de la llegada por sorpresa de Vitinha para el 1 - 2. El equipo dirigido técnicamente por Danielle De Rossi estuvo cerca del empate en varias ocasiones, pero la visita lo aguantó y se llevó un triunfazo.

El Toro anotó el 2 a 0 del Inter de Milán:

Embed

De esta manera, los de Cristian Chivu son los dueños de la cima de la Serie A al cabo de los primeros 15 partidos, apenas un punto por encima de su clásico rival Milán, que tiene 32 unidades y este fin de semana empató en casa 2 a 2 con el Sassuolo.

La temporada de Lautaro Martínez es un poema. Con el tanto ante el Genoa alcanzó 12 goles con su club (8 de ellos en la Serie A, donde es el máximo anotador), más los cuatro que convirtió con Argentina. Así, llegó a los 165 gritos en toda su estadía en la institución que capitanea, siendo el cuarto anotador histórico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El monto que se llevó Estudiantes de la Plata por ganar el Torneo clausura 2025.

El campeón Estudiantes de La Plata gana menos que el de la Serie B de Brasil: el dato que expone a la AFA

Por Nicolás Salas
Valentín Barco se quejó de los que no ven fútbol

Valentín Barco tiró munición gruesa: "No entienden nada de fútbol"

La AFA recibió una denuncia millonaria que podría traerle consecuencias a la Selección Argentina

¿FIFA exige sanción a la AFA? El rival de Argentina en el Mundial 2026 que se ilusiona con un escándalo

Por Cristian Reta
Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

San Lorenzo no tiene paz: Moretti llamó a una reunión de Comisión Directiva con la justicia presionando

Por Redacción Deportes