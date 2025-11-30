Show de Lautaro Martínez para la victoria del Inter de Milán

En la fecha 13 de la Serie A, el Toro la rompió y lideró a su equipo al triunfo ante el Pisa, con un doblete en su cuenta personal.

El delantero argentino Lautaro Martínez fue clave al anotar dos goles en la victoria del Inter de Milán por 2-0 como visitante frente al Pisa, en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio Romeo Anconetani. El goleador recuperó la alegría para un cuadro que venía de sufrir derrotas duras en varios frentes.

En líneas generales, el partido fue trabado y muy disputado en la mitad de la cancha. El cuadro local intentó contrarrestar la diferencia de jerarquía con entrega, y por momentos lo pudo concretar. El conjunto comandado por Cristian Chivu, por su parte, se mostró necesitado de retornar al triunfo luego de la derrota ante el Milan en el clásico de la región.

Golazo de Lautaro Martínez para el Inter de Milán: Embed GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN SERIE A.pic.twitter.com/aMssGscTfV — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025 Recién sobre 25 minutos de la segunda mitad la visita logró abrir la cuenta. Fue con una gran combinación entre Pio Esposito y Lautaro Martínez, cuando el albiceleste recibió un pase del italiano y definió de zurda para batir al guardameta Simone Scuffet colgándola del ángulo.

Minutos antes del final del encuentro, nuevamente apareció el Toro para sentenciar el triunfo. Tras una buena acción individual de Nicolo Barella, el volante italiano envió un pase al palo lejano del guardameta rival y el delantero criollo se arrojó al suelo para empujar el balón al fondo de la red.

El 2 a 0 del Toro para sentenciar el triunfo: Embed ¡DOBLETE DE LAUTARO MARTÍNEZ! ¡EL TORO SACÓ EL MANUAL DEL 9 Y PUSO EL 2-0 DE INTER SOBRE PISA!



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1JVQkoYIef — SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025 Con este resultado, los nerrazurris alcanzaron los 27 puntos y continúan prendidos en la pelea por el título, recuperándose de lo que había sido la derrota en la fecha anterior, y ante el Atlético de Madrid en Champions. Ahora, se medirán ante el Venezia por los octavos de final de la Copa de Italia, el próximo miércoles desde las 17:00.