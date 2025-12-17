PSG venció a Flamengo y es el campeón de la Copa Intercontinental

Paris Saint Germain superó en penales a Flamengo en un partido apasionante y cerrado hasta el final, y se consagró campeón de la Copa Intercontinental . El arquero del conjunto francés Matvey Safonov se despachó tapando cuatro disparos en la serie.

PSG dominó el primer tiempo: el conjunto parisino impuso el ritmo desde el inicio y jugó mayoritariamente en campo rival. En los primeros minutos generó varias situaciones, con remates lejanos de Vitinha y Lee Kang-In, y un gol de Fabián Ruiz que fue anulado tras la intervención del VAR.

Flamengo buscó detener el envión rival recurriendo a faltas e intentando replegarse para resistir los avances del PSG. Con el correr de los minutos el partido se emparejó y el equipo brasileño logró reaccionar: tuvo aproximaciones claras, como las de Carrascal dentro del área y un remate de Pulgar desde media distancia que exigió al arquero parisino. El trámite se tornó friccionado, con varias faltas, tarjetas amarillas y pausas que le quitaron continuidad al juego.

El quiebre llegó pasada la media hora : a los 35 minutos Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un rebote en el área y definió a quemarropa para establecer el 1-0. El cierre del primer tiempo estuvo marcado por la lesión de Lee Kang-In, que debió salir, y por un tramo final intenso en el que el PSG se mostró mejor plantado y se fue al descanso con la ventaja.

El segundo tiempo comenzó con el PSG manteniendo el control del juego y manejando la pelota en campo propio , aunque con varias infracciones que cortaron el ritmo. Flamengo intentó presionar alto y provocar errores, pero el desarrollo fue trabado, con faltas reiteradas y un breve parate por la lesión de Giorgian de Arrascaeta.

Tras un arranque intenso, una falta de Marquinhos dentro del área sobre De Arrascaeta derivó en penal para Flamengo luego de la revisión del VAR. Jorginho se hizo cargo de la ejecución y con un remate preciso puso el 1-1, devolviéndole la paridad al encuentro.

Jorghino igualó para Flamengo:

Embed jorginho não bate pênalti, ele humilha o goleiro

pic.twitter.com/GF24fXPDQz — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 17, 2025

Luego del empate, el partido volvió a cargarse de tensión. PSG movió el banco con el ingreso de Bradley Barcola, mientras Flamengo también ajustó piezas con la entrada de Pedro. Hubo varias infracciones sobre Kvaratskhelia y una amarilla para Pulgar, en un tramo trabado, con interrupciones y un ritmo que bajó tras el gol.

El tiempo extra mostró a los europeos más decididos a buscar el desnivel, adueñándose de la pelota y empujando con centros y remates desde media distancia. Acumuló situaciones claras con remates de Dembélé, Barcola y Nuno Mendes. Flamengo resistió con orden y apostó a cortar el ritmo con faltas y alguna salida aislada, como el remate lejano de Saúl Ñíguez que fue bloqueado. El tramo estuvo marcado por varias interrupciones, lesiones —especialmente la de Nuno Mendes— y tarjetas, lo que terminó diluyendo el ritmo del juego.

image

El tramo final estuvo cargado de infracciones, amonestaciones y detenciones por lesiones, reflejo del desgaste extremo. Sin goles en el alargue, el partido quedó encaminado a definirse desde el punto del penal. Allí, Matvey Safonov se erigió como la figura al contener los disparos de Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo. Mientras tanto, el argentino Agustín Rossi se lo tapó a Bradley Barcola, y Ousmane Dembélé erró.

Minuto a minuto y estadísticas: