Se viene la Gala del Deporte en San Martín: los ternados y cómo votar

Por tercera ocasión, el Este se vestirá de fiesta para premiar a lo mejor del deporte de la región.

San Martín tendrá una jornada especial, donde todos sus deportistas destacados se reunirán para despedir el año a lo grande. Organizado por la comuna, el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco será escenario de la tercera "Gala del Deporte", que de a poco se convierte en una tradición.

El evento tendrá lugar este jueves 18 de diciembre a partir de las 19 horas, en el mencionado espacio ubicado en el Parque Agnesi de la ciudad cabecera. La organización está a cargo de la Dirección de Deportes, que busca darle un mimo a aquellas personas e instituciones oriundas del departamento que se destacaron durante el 2025.

San Martín entregará premios a sus deportistas: image Habrá cerca de una veintena de disciplinas representadas, a través de los atletas locales que recibirán los aplausos de los presentes. Entre ellas se encuentran fútbol, futsal, básquet, ciclismo, running, pruebas combinadas, deporte adaptado, pádel, balonmano, equitación, natación, vóley, rugby, hockey césped y patín, gimnasia artística, y patinaje artístico.

Además, se espera la entrega de reconocimientos especiales para instituciones deportivas y referentes que hayan contribuido para el crecimiento de la región. En ese apartado, cabe mencionar que el equipo de Deportes de Diario Los Andes será destacado por su labor en la difusión permanente de las actividades locales y provinciales.

El cierre será a toda orquesta, con la entrega del San Martín de Oro. Dicha distinción es elegida de forma justa y equitativa: a través de la votación de la gente en un formulario online. Cabe destacar que en 2023 lo ganó la nadadora Paulina Barrionuevo, y en 2024 se lo quedó la joven Amelié Dejón por su desempeño en equitación. Un elemento que diferencia a este galardón es que se entregará con un premio en efectivo, debido al patrocinio del Banco Supervielle.