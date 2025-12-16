16 de diciembre de 2025 - 18:05

Se viene la Gala del Deporte en San Martín: los ternados y cómo votar

Por tercera ocasión, el Este se vestirá de fiesta para premiar a lo mejor del deporte de la región.

Se realizará la Gala del Deporte, en San Martín

Se realizará la Gala del Deporte, en San Martín

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

San Martín tendrá una jornada especial, donde todos sus deportistas destacados se reunirán para despedir el año a lo grande. Organizado por la comuna, el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco será escenario de la tercera "Gala del Deporte", que de a poco se convierte en una tradición.

Leé además

Así fue la recaptura de uno de los hombres que se había fugado de la Comisaría de San Martín.

Así fue la recaptura de uno de los hombres que se había fugado de la Comisaría de San Martín

Por Enrique Pfaab
Enzo Leonel Páez Herrera (34), fue recapturado en San Martín. 

Recapturaron a uno de los hombres que se había fugado de la comisaría de San Martín

Por Enrique Pfaab

El evento tendrá lugar este jueves 18 de diciembre a partir de las 19 horas, en el mencionado espacio ubicado en el Parque Agnesi de la ciudad cabecera. La organización está a cargo de la Dirección de Deportes, que busca darle un mimo a aquellas personas e instituciones oriundas del departamento que se destacaron durante el 2025.

San Martín entregará premios a sus deportistas:

image

Habrá cerca de una veintena de disciplinas representadas, a través de los atletas locales que recibirán los aplausos de los presentes. Entre ellas se encuentran fútbol, futsal, básquet, ciclismo, running, pruebas combinadas, deporte adaptado, pádel, balonmano, equitación, natación, vóley, rugby, hockey césped y patín, gimnasia artística, y patinaje artístico.

Además, se espera la entrega de reconocimientos especiales para instituciones deportivas y referentes que hayan contribuido para el crecimiento de la región. En ese apartado, cabe mencionar que el equipo de Deportes de Diario Los Andes será destacado por su labor en la difusión permanente de las actividades locales y provinciales.

El cierre será a toda orquesta, con la entrega del San Martín de Oro. Dicha distinción es elegida de forma justa y equitativa: a través de la votación de la gente en un formulario online. Cabe destacar que en 2023 lo ganó la nadadora Paulina Barrionuevo, y en 2024 se lo quedó la joven Amelié Dejón por su desempeño en equitación. Un elemento que diferencia a este galardón es que se entregará con un premio en efectivo, debido al patrocinio del Banco Supervielle.

Cómo votar para el Deportista del año:

El público ya puede votar dentro de las diversas ternas, para elegir al Deportista de Oro del año de San Martín. Para hacerlo, hay que ingresar al link, donde se podrá elegir de forma anónima.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Comisaría 12ª  - San Martín (Enrique Pfaab - Los Andes)

Investigan a tres policías por la fuga de dos presos en la Comisaría 12° de San Martín

Por Enrique Pfaab
Comisaría 12ª  - San Martín (Enrique Pfaab - Los Andes)

Se fugaron por el techo de la comisaría de San Martín dos detenidos: uno está acusado de abuso sexual

Por Enrique Pfaab
Rey Hilfer será el árbitro del Trofeo de Campeones

Se confirmó el equipo arbitral para el Trofeo de Campeones, con un mendocino incluido

Por Redacción Deportes
Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, sigue firme en medio de la crisis: "No voy a renunciar"

Por Redacción Deportes