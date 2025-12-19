Napoli y Bologna van por la Supercoppa de Fútbol Italiano

Fútbol . El Bologna derrotó al Inter de Lautaro Martínez por 4 a 3 en la definición por penales y se clasificó a la final de la Supercoppa Italiana 2025, donde enfrentará al Napoli.

La segunda semifinal se disputó en el King Saud University Stadium de Riad y terminó por 1 a 1 en los 90 minutos, antes de resolverse desde los once metros con el remate decisivo de Ciro Immobile.

El Inter se puso en ventaja de manera inmediata, ya que a los dos minutos, Alessandro Bastoni lanzó un centro preciso desde la izquierda y Marcus Thuram definió de volea en el segundo palo para el 1 a 0.

El equipo de Simone Inzaghi mantuvo la iniciativa en el arranque, pero con el correr de los minutos el Bologna logró equilibrar el desarrollo y ganar metros en el campo.

La igualdad llegó a los 35 minutos, tras una acción revisada por el VAR. Santiago Castro encaró a Yann Bisseck en una transición rápida y el defensor interista cometió una infracción con la mano dentro del área. El árbitro Daniele Chiffi sancionó penal y Riccardo Orsolini convirtió con un remate firme para el 1 a 1.

¿Qué pasó en el complemento?

En el segundo tiempo, el Inter volvió a presionar y llegó a reclamar un penal por una supuesta falta de Heggem sobre Ange-Yoan Bonny, pero tras la revisión en el VAR la decisión fue revertida.

Ambos entrenadores movieron el banco en busca de desnivelar el marcador. Lautaro Martínez ingresó en el tramo final y el Bologna resistió los momentos de mayor exigencia.

En tiempo de descuento, Giovanni Fabbian exigió a Josep Martínez con un remate colocado que el arquero resolvió con una atajada clave. Fue la última acción antes de la definición por penales.

Desde los doce pasos, la serie estuvo marcada por los errores. Lautaro Martínez y De Vrij convirtieron para el Inter, pero Bastoni, Barella y Bonny fallaron sus ejecuciones.

En el Bologna anotaron Ferguson, Rowe y, finalmente, Immobile, que selló la clasificación con el último disparo. Ravaglia fue determinante al contener dos remates y sostener a su equipo en la serie.

El conjunto dirigido por Vincenzo Italiano, que había empatado el encuentro con autoridad tras un inicio adverso, celebró el pase a la final, donde se medirá con el Napoli de Antonio Conte. El partido decisivo de la Supercoppa Italiana se disputará el lunes 22 de diciembre, nuevamente en Riad.