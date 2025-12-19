19 de diciembre de 2025 - 13:07

Juegos Olímpicos: el fútbol femenino tendrá más cupos y la Selección Argentina jugará el repechaje

Se redefinió el reparto de cupos y la Selección Argentina se vio favorecida para los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

Un gran paso para la presencia de la Selección Argentina femenina en los próximos Juegos.

La FIFA dio un paso clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al aprobar una modificación histórica en el fútbol olímpico. El máximo organismo del fútbol resolvió un nuevo esquema de distribución de cupos para los torneos masculino y femenino, una medida que reconfigura el sistema de clasificación y abre un nuevo escenario para la Selección argentina.

La decisión fue adoptada durante la reunión del Consejo de la FIFA realizada eL miércoles 17 de diciembre en Doha, Qatar, en la que se definieron distintos aspectos vinculados a las competencias que el ente rector organizará en los próximos años, con especial atención en el fútbol de los Juegos Olímpicos que se disputarán en Estados Unidos.

Según lo aprobado, el torneo masculino mantendrá la misma cantidad de selecciones que tuvo en París 2024, mientras que el certamen femenino contará con una ampliación de plazas, en sintonía con el crecimiento sostenido del fútbol femenino a nivel global. Este cambio estructural modifica el reparto de cupos y tendrá un impacto directo en selecciones históricas del continente sudamericano, entre ellas la Argentina.

Cuántos cupos tendrá cada continente para los Juegos Olímpicos de 2028

En el torneo femenino de Los Ángeles 2028 habrá 16 selecciones, con la siguiente distribución, Asia (AFC) contará con 2,5 cupos, África (CAF), con 2, Concacaf tendrá 3; Conmebol dispondrá de 2,5, Oceanía (OFC), de 1, Europa (UEFA), de 4, y Estados Unidos tendrá una plaza asegurada por ser el país anfitrión.

