Una joya sin minutos: fue campeón con la Selección Argentina y sueña con estar en el Mundial

El juvenil que ganó una Copa América con la Selección Argentina, busca continuidad y planea rescindir contrato con su actual equipo.

A seis meses del inicio del Mundial 2026 , la situación de Valentín Carboni se convirtió en un llamado de atención para la Selección Argentina y su entrenador, Lionel Scaloni. El mediocampista que integró el plantel campeón de la Copa América en 2024, atraviesa un presente difícil en Genoa, lo que podría forzar un cambio de club en el próximo mercado.

Según el periodista Pasquale Guarro, el Inter, propietario de los derechos federativos de Carboni, está cerca de acordar con Genoa la rescisión anticipada del préstamo, cuyo vencimiento original estaba fijado para junio de 2026. La intención del club de Milán no es reincorporar al futbolista, sino buscarle un nuevo destino en calidad de cedido y ya existen clubes interesados en el jugador.

image El rendimiento colectivo de Genoa durante la temporada fue irregular, con el equipo luchando por evitar el descenso y atravesando un cambio de entrenador tras una serie de resultados adversos.

En este contexto, Carboni perdió protagonismo, aunque participó en 15 de los 18 partidos oficiales entre Serie A y Coppa Italia, solo fue titular en una de las últimas siete presentaciones. En su más reciente aparición, frente a su ex equipo, apenas disputó un minuto al ingresar en tiempo de descuento.

image En busca de rodaje para volver a la Selección Argentina El Inter de Milán ya había cedido previamente a Carboni al Monza, donde acumuló 32 encuentros, dos goles y cuatro asistencias, y al Olympique de Marsella, donde solo pudo disputar cuatro partidos antes de la mencionada lesión. Con apenas 20 años, el volante zurdo suma así una trayectoria marcada por los préstamos y la búsqueda de minutos en la élite europea.