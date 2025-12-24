24 de diciembre de 2025 - 17:20

No es decoración: por qué debemos prender una vela roja en Navidad, según el Feng Shui

Cada Navidad, un gesto simple como prender una vela roja se repite sin saber su significado. El Feng Shui brinda un mensaje energético para esta fiesta.

La Navidad es una fecha atravesada por balances y nuevos comienzos y este gesto sencillo logra beneficiar el nuevo ciclo.

La Navidad es una fecha atravesada por balances y nuevos comienzos y este gesto sencillo logra beneficiar el nuevo ciclo.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

En la mesa navideña, entre luces, brindis y deseos, hay un elemento que suele pasar desapercibido, aunque concentra una fuerte carga simbólica. La vela roja, lejos de ser solo un adorno de Navidad, tiene un significado profundo como práctica del Feng Shui. Este ritual atraviesa generaciones.

Leé además

Una tradición especial en Irlanda: lanzan pájaros a un acantilado para rescatarlos

Tradición extrema en Islandia: lanzan miles de aves por acantilados para salvarlas de la extinción

Por Cristian Reta
La psicología, ciencia, salud y conducta explican qué revela caminar rápido.

Según la psicología, quienes caminan más rápido de lo normal suelen compartir este rasgo emocional

Por Ignacio Alvarado

Lo curioso es que este gesto se mantiene tanto en hogares creyentes como en aquellos que no siguen tradiciones estrictas, sin saber su propósito. Algo impulsa a encenderla, como si marcara un cierre y un comienzo. Su color, el momento elegido y la intención con la que se prende esconden claves que explican por qué este ritual sigue tan vigente en Navidad.

vela roja feng shui
La Navidad es una fecha atravesada por balances y nuevos comienzos y este gesto sencillo logra beneficiar el nuevo ciclo.

La Navidad es una fecha atravesada por balances y nuevos comienzos y este gesto sencillo logra beneficiar el nuevo ciclo.

Qué significado espiritual tiene la vela roja en Navidad

Prender una vela roja en Navidad está asociado, desde distintas corrientes espirituales y simbólicas, a la activación de la energía vital, la protección del hogar y el fortalecimiento de los vínculos afectivos.

  • En el Feng Shui el color rojo representa el fuego. Aunque en rituales ancestrales, este tono se utilizaba para atraer fuerza, decisión y estabilidad emocional, especialmente en momentos de cierre de ciclos, como el fin de año.
  • Durante la Navidad, que simboliza nacimiento, renovación y esperanza, la vela roja actúa como un canal energético. Esto intenta disolver tensiones acumuladas, proteger la casa de energías negativas y reforzar la unión familiar.
  • Desde una mirada más simbólica, el fuego de la vela representa la luz que se enciende incluso en los momentos más oscuros.

Por eso, encenderla en Nochebuena o el 25 de diciembre no solo tiene un valor decorativo, sino que funciona como un acto consciente: marcar la intención de dejar atrás conflictos, abrir el corazón y fortalecer los deseos para el nuevo ciclo que comienza.

vela roja feng shui

Cómo y cuándo prender la vela roja para potenciar su efecto

Para que la vela roja cumpla su función simbólica, no alcanza solo con encenderla.

El ritual es sencillo, aunque tiene algunos pasos clave que potencian su significado

  1. Lo primero es elegir un momento de calma, preferentemente durante la cena de Nochebuena o en las primeras horas del día de Navidad, cuando el ambiente está cargado de intención y reflexión.
  2. La vela debe colocarse en un lugar seguro, idealmente en el centro de la mesa o cerca de una ventana, representando apertura y protección.
  3. Antes de encenderla, se recomienda tomarse unos segundos para pensar o decir en voz baja el deseo, enfocado en el amor, la unión, la salud o la prosperidad, evitando pedidos negativos o cargados de enojo.
  4. La vela debe encenderse con fósforos y no con encendedor, ya que el fuego natural simboliza un inicio más puro.
  5. Debe dejarse consumir durante algunos minutos o hasta que se apague sola, siempre de manera segura. No es necesario repetir palabras específicas: la clave está en la intención clara y consciente.
vela roja feng shui

Prender una vela roja en Navidad es mucho más que un detalle estético. Es un ritual cargado de simbolismo que invita a la introspección, la protección y la renovación emocional durante una fecha especial como Navidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La frase de Confucio que es un ejemplo de sabiduría milenaria.

La frase de Confucio que debes practicar a diario para ser más sabio: "Mejor un diamante con un defecto..."

Por Cristian Reta
Uno de los deportes que también tendrá acción será el fútbol americano, específicamente la reconocida liga estadounidense NFL.

Una navidad a puro deporte: la agenda deportiva para este 25 de diciembre

Por Redacción Deportes
Cómo estará el clima para celebrar Año Nuevo en Mendoza. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Dale el toque final a la decoración de Navidad y Año Nuevo: cuáles son los materiales que debes reciclar

Por Redacción
El mensaje de Javier Milei para las fiestas de fin de año. 

Milei saludó a los argentinos por Navidad y anticipó cambios para el 2026: "Abróchense los cinturones"

Por Redacción Política