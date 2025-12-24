No es decoración: por qué debemos prender una vela roja en Navidad, según el Feng Shui

Cada Navidad, un gesto simple como prender una vela roja se repite sin saber su significado. El Feng Shui brinda un mensaje energético para esta fiesta.

La Navidad es una fecha atravesada por balances y nuevos comienzos y este gesto sencillo logra beneficiar el nuevo ciclo.

En la mesa navideña, entre luces, brindis y deseos, hay un elemento que suele pasar desapercibido, aunque concentra una fuerte carga simbólica. La vela roja, lejos de ser solo un adorno de Navidad, tiene un significado profundo como práctica del Feng Shui. Este ritual atraviesa generaciones.

Lo curioso es que este gesto se mantiene tanto en hogares creyentes como en aquellos que no siguen tradiciones estrictas, sin saber su propósito. Algo impulsa a encenderla, como si marcara un cierre y un comienzo. Su color, el momento elegido y la intención con la que se prende esconden claves que explican por qué este ritual sigue tan vigente en Navidad.

Qué significado espiritual tiene la vela roja en Navidad Prender una vela roja en Navidad está asociado, desde distintas corrientes espirituales y simbólicas, a la activación de la energía vital, la protección del hogar y el fortalecimiento de los vínculos afectivos.

En el Feng Shui el color rojo representa el fuego . Aunque en rituales ancestrales, este tono se utilizaba para atraer fuerza, decisión y estabilidad emocional, especialmente en momentos de cierre de ciclos, como el fin de año.

Durante la Navidad, que simboliza nacimiento, renovación y esperanza, la vela roja actúa como un canal energético. Esto intenta disolver tensiones acumuladas, proteger la casa de energías negativas y reforzar la unión familiar.

Desde una mirada más simbólica, el fuego de la vela representa la luz que se enciende incluso en los momentos más oscuros. Por eso, encenderla en Nochebuena o el 25 de diciembre no solo tiene un valor decorativo, sino que funciona como un acto consciente: marcar la intención de dejar atrás conflictos, abrir el corazón y fortalecer los deseos para el nuevo ciclo que comienza.

Cómo y cuándo prender la vela roja para potenciar su efecto Para que la vela roja cumpla su función simbólica, no alcanza solo con encenderla.