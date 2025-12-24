24 de diciembre de 2025 - 16:45

Atento Scaloni: el rival de Argentina en el Mundial 2026 que se despachó con una goleada

Uno de los seleccionados que compartirá grupo con Argentina en el Mundial 2026 logró una goleada impactante y envió una señal clara al mundo.

Victoria de Argelia en la Copa Africana.

Por Cristian Reta

Mientras la atención del fútbol argentino sigue puesta en la preparación de la Selección Argentina para el Mundial 2026, uno de los equipos que compartirá grupo con la Albiceleste consiguió una goleada contundente en su más reciente compromiso internacional, un resultado que comenzó a generar análisis y lecturas dentro del entorno mundialista.

Se trata de Argelia, seleccionado africano que forma parte del grupo de Argentina en la próxima Copa del Mundo y que debutó en la Copa Africana de Naciones con una victoria por 3-0 frente a Sudán, mostrando una versión sólida y eficaz en ataque.

El aplastante estado de forma de Argelia de cara al Mundial 2026

El equipo norteafricano construyó el triunfo con autoridad y control del juego desde los primeros minutos. La figura del encuentro fue Riyad Mahrez, uno de los futbolistas más experimentados del plantel, quien convirtió dos goles y fue determinante para encaminar el resultado a favor de su selección.

Más allá del marcador, Argelia dejó una imagen de orden táctico, buena circulación de pelota y contundencia en los metros finales, aspectos que suelen marcar diferencias en torneos cortos. El tercer gol terminó de sellar una actuación que le permitió comenzar el certamen continental con confianza y sin sobresaltos.

El rendimiento del conjunto africano toma relevancia en el contexto del Mundial 2026, donde compartirá grupo con Argentina, Austria y Jordania. Desde el sorteo, la zona fue considerada pareja, y este tipo de resultados previos refuerzan la idea de que ningún partido será sencillo.

Para la Albiceleste, actual campeona del mundo, estos encuentros sirven como referencia indirecta. Si bien los torneos continentales tienen dinámicas propias, el nivel mostrado por Argelia confirma que se trata de un rival con experiencia internacional y con jugadores acostumbrados a la alta competencia.

Recordemos que los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán al combinado africano el 16 de junio de 2026 a las 22 horas.

