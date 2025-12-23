El Mundial 2026 pierde a su primera gran figura: quién es el capitán lesionado que se cae del torneo

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, sufrió su primera baja de alto impacto incluso antes de que empiece la cuenta regresiva final. El capitán de la selección deJapón se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y quedó prácticamente descartado para la Copa del Mundo.
La lesión se produjo durante un partido oficial con su club europeo y fue confirmada tras los estudios médicos correspondientes. El tiempo estimado de recuperación, que oscila entre seis y nueve meses, complica seriamente sus posibilidades de llegar en condiciones al máximo evento del fútbol internacional.
Una figura clave que no estará
Con 30 años, el capitán japonés era una de las principales referencias futbolísticas y anímicas del seleccionado asiático. Venía decumplir un rol decisivo en las Eliminatorias, donde fue protagonista en la clasificación anticipada de Japón al Mundial y uno de los futbolistas más determinantes del proceso.
Sus números reflejan su importancia: más de 70 partidos internacionales y más de 25 goles con la camiseta de su selección, además de una presencia constante en competencias europeas de primer nivel.
Esta terrible lesión, ocurrida mientras jugaba un partido de la Copa de Francia con el AS Mónaco, el club donde milita actualmente, representa un duro golpe, ya que perderá a uno de sus jugadores más influyentes durante gran parte de la temporada.
Japón, obligado a rearmarse de cara al Mundial 2026
La ausencia del capitán modifica de manera sustancial el panorama de la selección japonesa, que ahora deberá reconfigurar su esquema ofensivo y su liderazgo dentro del plantel de cara al Mundial.
Japón integra el Grupo F de la Copa del Mundo y tiene previsto debutar en la fase de grupos frente a los Países Bajos, además de medirse con Túnez y con un seleccionado que llegará desde el repechaje europeo. Sin su máxima figura, el equipo asiático afrontará el torneo con un desafío adicional.