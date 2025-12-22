Mauro Icardi hace historia en Turquía y pisa fuerte para el Mundial 2026

A poco tiempo de la próxima cita mundialista, el delantero atraviesa un contexto particular en Turquía ya que viene de recuperarse de una grave lesión, como la rotura del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, el olfato goleador nunca abandonó al canterano del Barcelona, quien podría aparecer como una opción de recambio ante las titularidades de Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección Argentina.
Mauro Icardi es un constante ausente en la Selección Argentina
El principal punto en contra para Icardi es el escaso rodaje con la Albiceleste a lo largo de los años. Su última convocatoria fue hace más de siete años, en noviembre de 2018, cuando Lionel Scaloni aún se encontraba en pleno proceso de recambio para definir el plantel. Desde entonces, nunca volvió a ser citado por el entrenador campeón del mundo quien ya va definiendo la lista para el Mundial 2026.
Esta situación generó cuestionamientos entre algunos hinchas, que ponen en duda las decisiones del cuerpo técnico,considerando que el delantero ha demostrado estar a la altura de grandes atacantes. Muchos atribuyen su ausencia a los múltiples escándalos mediáticos que rodearon al jugador en distintos momentos de su carrera.
Tras la victoria ante Kasmpaa, encuentro en el que Icardi anotó el gol que selló el resultado, los ultras del Galatasaray lo recibieron con una bandera especial que expresaba su cariño “Más que un jugador, parte de nuestra alma”.
Este gesto no pasó desapercibido. El delantero dejó en claro su deseo de continuar en el club, algo que demuestra partido a partido, además de portar la cinta de capitán en varias ocasiones. Con el calendario cerrado, el Galatasaray no volverá a competir oficialmente hasta 2026, pero Icardi finalizó el año con un balance de 8 goles en 15 partidos.