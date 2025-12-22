Mauro Icardi hace historia en Turquía y pisa fuerte para el Mundial 2026

El delantero argentino, Mauro Icardi llegó a una cifra récord y pide pista para ser citado por Lionel Scaloni.

Mauro Icardi, exgoleador del Inter, alcanzó los 60 goles con el Galatasaray, cifra que le permitió convertirse en el extranjero con más tantos en la historia del club turco. El logro tuvo un fuerte impacto en la prensa local, ya que superó la marca de un histórico como Gheorghe Hagi.

A poco tiempo de la próxima cita mundialista, el delantero atraviesa un contexto particular en Turquía ya que viene de recuperarse de una grave lesión, como la rotura del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, el olfato goleador nunca abandonó al canterano del Barcelona, quien podría aparecer como una opción de recambio ante las titularidades de Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección Argentina.

imagen El argentino quiere estar en el próximo Mundial 2026. Amabilidad Mauro Icardi es un constante ausente en la Selección Argentina El principal punto en contra para Icardi es el escaso rodaje con la Albiceleste a lo largo de los años. Su última convocatoria fue hace más de siete años, en noviembre de 2018, cuando Lionel Scaloni aún se encontraba en pleno proceso de recambio para definir el plantel. Desde entonces, nunca volvió a ser citado por el entrenador campeón del mundo quien ya va definiendo la lista para el Mundial 2026.

Esta situación generó cuestionamientos entre algunos hinchas, que ponen en duda las decisiones del cuerpo técnico, considerando que el delantero ha demostrado estar a la altura de grandes atacantes. Muchos atribuyen su ausencia a los múltiples escándalos mediáticos que rodearon al jugador en distintos momentos de su carrera.

imagen Mauro Icardi supo vestir la camiseta de la Selección Argentina. Amabilidad Tras la victoria ante Kasmpaa, encuentro en el que Icardi anotó el gol que selló el resultado, los ultras del Galatasaray lo recibieron con una bandera especial que expresaba su cariño “Más que un jugador, parte de nuestra alma”.