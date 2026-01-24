Francisco Cerúndolo vs Alexander Zverev: qué está en juego en los octavos del Australian Open

El argentino Francisco Cerúndolo buscará avanzar por primera vez a cuartos del Grand Slam ante el número 3 del mundo, con puntos, dinero y ranking en juego.

En su próximo desafío, Cerúndolo se enfrentará al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, en un duelo programado para la madrugada del sábado (domingo en Argentina a las 3:00 AM) en el duro piso de Melbourne. Más allá de la historia y la rivalidad personal entre ambos (con un historial de 3-2 a favor del argentino) , aunque con las últimas dos victorias para el europeo, este partido significa mucho más que un pase de ronda.

image No solo esta en juego el pase a cuartos, sino también el premio monetario para Francisco Cerúndolo Además de la oportunidad de entrar en los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera en el Abierto de Australia, hay cuestiones deportivas y económicas claras en juego. Quien pierda el encuentro se llevará un premio de alrededor de 480.000 dólares, mientras que el ganador aumentará esa cifra a 750.000 dólares, con posibilidades de sumar aún más si avanza en el torneo.

En términos de puntos para el ranking ATP, ambos tenistas ya tienen garantizados al menos 200 unidades por llegar a esta instancia, pero el que triunfe sumará 400 puntos, un incremento valioso de cara al resto de la temporada y que puede influir en los seedings de futuros torneos importantes.

image La cita contra Zverev representará, además, una prueba de alto nivel para Cerúndolo dentro de un cuadro competitivo, ante un rival acostumbrado a pelear por títulos grandes y que viene afianzando su juego a lo largo del torneo.