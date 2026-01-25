La Selección Argentina de streamers jugará en Gutiérrez Sport Club: tickets y por dónde verlo

El conjunto que tiene a figuras como Coscu, Momo y Markitos Navajas se medirá con Chile en el Anselmo Zingaretti.

Gutiérrez Sport Club se viste de gala para recibir un partido que tendrá muchísima repercusión en las redes sociales. Este próximo sábado 7 de febrero desde las 18 horas, la Selección Argentina de streamers disputará un encuentro amistoso contra creadores de contenido de Chile, en un duelo internacional que promete vivirse a sala llena.

El match despierta el interés de toda la comunidad de las redes sociales, debido a que el conjunto Albiceleste cuenta con la presencia de reconocidos influencers del país. Si bien no está confirmada la plantilla que vendrá a Mendoza, el seleccionado habitualmente presenta a Coscu, Momo, y Markitos Navajas, entre otras figuras.

Cómo comprar entradas para ver a la Selección Argentina de streamers: Sin título Por ese motivo, la demanda de tickets es alta entre el público juvenil, que desea ver de cerca a sus ídolos mientras se divierten con el deporte rey. Las entradas ya pueden comprarse a través de Globan Fan, con tres variantes respecto a los precios. La opción más barata es la General a $15.000, luego está la Platea descubierta a $20.000, y por último la techada a $25.000.

Otro de los atractivos fuertes que tendrá el evento es la transmisión en vivo y en directo por el canal de Twitch "SLAKUNTV", propiedad del exjugador profesional y actual streamer Sergio Agüero. Sin dudas, esto permitirá que el evento gane en impacto en internet, llegando a un público internacional o que habitualmente no consume el contenido de los integrantes de la Selección Argentina de streamers.