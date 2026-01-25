25 de enero de 2026 - 17:13

La Selección Argentina de streamers jugará en Gutiérrez Sport Club: tickets y por dónde verlo

El conjunto que tiene a figuras como Coscu, Momo y Markitos Navajas se medirá con Chile en el Anselmo Zingaretti.

La Selección Argentina de streamers se presenta en Mendoza

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gutiérrez Sport Club se viste de gala para recibir un partido que tendrá muchísima repercusión en las redes sociales. Este próximo sábado 7 de febrero desde las 18 horas, la Selección Argentina de streamers disputará un encuentro amistoso contra creadores de contenido de Chile, en un duelo internacional que promete vivirse a sala llena.

El match despierta el interés de toda la comunidad de las redes sociales, debido a que el conjunto Albiceleste cuenta con la presencia de reconocidos influencers del país. Si bien no está confirmada la plantilla que vendrá a Mendoza, el seleccionado habitualmente presenta a Coscu, Momo, y Markitos Navajas, entre otras figuras.

Cómo comprar entradas para ver a la Selección Argentina de streamers:

Por ese motivo, la demanda de tickets es alta entre el público juvenil, que desea ver de cerca a sus ídolos mientras se divierten con el deporte rey. Las entradas ya pueden comprarse a través de Globan Fan, con tres variantes respecto a los precios. La opción más barata es la General a $15.000, luego está la Platea descubierta a $20.000, y por último la techada a $25.000.

Otro de los atractivos fuertes que tendrá el evento es la transmisión en vivo y en directo por el canal de Twitch "SLAKUNTV", propiedad del exjugador profesional y actual streamer Sergio Agüero. Sin dudas, esto permitirá que el evento gane en impacto en internet, llegando a un público internacional o que habitualmente no consume el contenido de los integrantes de la Selección Argentina de streamers.

Por su parte, Chile presentará a un plantel que mezcla creadores de contenidos de redes sociales con algunos cantantes y figuras de la farándula local. Se trata de un equipo que viene realizando giras por el país trasandino y la región hace un tiempo, y que superó por penales a Argentina en las semifinales del último Mundial de Creadores de Contenido.

