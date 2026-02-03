3 de febrero de 2026 - 18:41

Luego de la novela entre Chelsea y Borussia Dortmund por Anselmino: el argentino fue presentado en Francia

El defensor central argentino volvió a salir cedido desde Chelsea y llega a Racing de Estraburgo para sumarse al equipo de Valentín Barco y Joaquín Panichelli.

Racing de Estraburgo suma otra figura proveniente del Chelsea.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Aaron Anselmino es nuevo jugador del Racing de Estraburgo en condición de préstamo. Chelsea, quien es dueño de su pase, lo repescó del Borussia Dortmund a mitad de su contrato para reubicarlo en Francia, ya que al equipo que llega, es un club del mismo dueño que el de "Los Blues".

Por Redacción Deportes
El Chelsea lo repesca, pero lo vuelve a mandar a préstamo al defensor argentino.

El extraño caso de Aaron Anselmino: lo repescó el Chelsea y ahora lo quieren volver a ceder

Por Redacción Deportes

Con la llegada, Liam Rosenior, nuevo director técnico a las oficinas del Chelsea, el club busca de una vez por todas tener un proyecto a varios años. Este DT era quien trabajaba con los chicos de Racing y el mismo que el año pasado logó meter a Conference League a un equipo que promediaba 23 años de edad.

image

Llega desde el Chelsea para afianzarse como central

Anselmino se suma a un proyecto con más promesa de minutos y un poco menos de exposición. Salió llorando del BVB, pero llega a un Racing conocido por sus jugadores atrevidos como Valentín Barco y por ser los Bad Boys de la Ligue 1.

El central jugaría por derecha en una línea de tres, para empezar a codearse en un equipo visto muy de cerca Chelsea y conocido por su técnico. Es muy normal que varios jugadores sean traspasados de un club al otro, por lo que el mercado de pases de apertura de temporada será interesantes para seguir estas transacciones.

image

Así le dio la bienvenida el club francés al pampeano: “Nacido en 2005, el internacional argentino sub-20 Aarón Anselmino se formó en Boca Juniors", donde firmó su primer contrato profesional y disputó 18 partidos antes de fichar por el Chelsea.

Cedido al Borussia Dortmund durante la primera mitad de la temporada 2025-2026, el defensa debutó en la Champions League, disputando 10 partidos con el club alemán. "El Racing da la bienvenida a Aarón, que continuará la presente temporada con los colores del Estrasburgo”.

image
Por Gonzalo Tapia