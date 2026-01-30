Kendry Páez llegó a la Argentina para sumarse a River Plate

River Plate vive horas de ilusión a partir de la llegada de su flamante refuerzo, el ecuatoriano Kendry Paéz. Tras llegar al país, el atacante se sometió a los estudios médicos de rigor y se sumará al plantel en las próximas horas tras firmar su contrato.
El futbolista llegó este viernes al país desde Europa, luego de que el Chelsea de Inglaterra decida cederlo a préstamo al Millonario por los siguientes 18 meses. Su primer destino fue una clínica privada donde se sometió a los chequeos de rutina. De esta forma, todo quedó allanado para que el joven de tan sólo 18 años de edad estampe la firma en el contrato que lo vinculará oficialmente al club.
Llegó Kendry Páez para firmar con River Plate:
La ilusión del hincha de River quedó al descubierto en la puerta del centro médico, donde un grupo de fanáticos aguardaron pacientemente la salida del jugador para intentar obtener una selfie de recuerdo. En ese contexto, Kendry Páez se retiró raudamente al vehículo que lo trasladó, aunque aprovechó para dejar una frase a los periodistas presentes: "Voy a dar lo mejor de mí para ganar muchos títulos y darle una alegría a la hinchada".
A continuación, el nacido en Ecuador cerró afirmando lo que comenzó a sentir por el Millonario desde que se confirmó su arribo, y la gente comenzó a darle mensajes de apoyo. "Amor por el club, claro que sí", confesó el creativo.
El que también habló de su presencia fue Marcelo Gallardo, en el post partido ante Gimnasia La Plata en el Monumental. En conferencia de prensa, el Muñeco aseguró: "Se va a sumar si todo sale bien por 18 meses. Es bueno que tenga ese período de adaptación. Es un joven talento, lo veíamos observando. Emigró rápido a Chelsea, no venía teniendo continuidad e hicimos un intento en junio. No se pudo y mantuvimos contacto. Chelsea pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo. Hablé con él y está contento e ilusionado de venir”,