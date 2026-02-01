1 de febrero de 2026 - 10:58

El extraño caso de Aaron Anselmino: lo repescó el Chelsea y ahora lo quieren volver a ceder

El defensor argentino vivió un giro inesperado en su carrera tras ser repatriado por el Chelsea y provocar la frustración del Borussia Dortmund.

El Chelsea lo repesca, pero lo vuelve a mandar a préstamo al defensor argentino.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El caso de Aarón Anselmino se transformó en uno de los temas más llamativos del mercado de fichajes europeo tras una serie de decisiones imprevistas que complicaron su temporada. El defensor argentino de 20 años, que pertenece al Chelsea, fue cedido al Borussia Dortmund para ganar experiencia, pero su préstamo fue interrumpido repentinamente generando enojo en Alemania.

Los "Blues" decidieron activar una cláusula que puso fin al préstamo antes de lo previsto, apenas una semana antes del cierre del mercado invernal, sorprendiendo tanto al Dortmund como al propio jugador. La medida surgió en medio de una reestructuración defensiva en Londres y de la intención del club inglés de buscar otras opciones, como el regreso de Mamadou Sarr desde el Estrasburgo.

image

En el entorno del Borussia se generó frustración porque Anselmino había tenido participación positiva en la Bundesliga, sumando cerca de diez partidos con un gol y aportes defensivos importantes, lo que había motivado incluso el deseo del club germano de mantenerlo más tiempo. La salida inesperada obligó al equipo alemán a recalibrar su planificación defensiva con pocas semanas por delante.

Sin embargo, la novela no termina ahí, tras su regreso a Stamford Bridge, el Chelsea no lo incluyó de inmediato en su proyecto para 2026 y ahora evalúa volver a cederlo para asegurarle minutos. El Racing de Estrasburgo aparece como el destino más probable para Anselmino, en un préstamo que sería oficializado para lo que resta de la temporada, según informes recientes de mercado.

image

Un giro inesperado pero con la ambición de seguir creciendo para afianzarse en el Chelsea

Este nuevo giro plantea un desafío para el joven defensor, que tras ser repatriado y despedirse entre emociones fuertes en Alemania, tendrá la misión de adaptarse nuevamente a otro club, esta vez en la Ligue 1 francesa, con la intención de seguir creciendo y consolidarse como una pieza importante de cara al futuro.

Así, el futuro inmediato de Aarón Anselmino vuelve a quedar marcado por la incertidumbre propia de los grandes mercados europeos, donde los jóvenes talentos suelen quedar atrapados entre decisiones estratégicas y urgencias deportivas. Para el defensor argentino, una nueva cesión aparece como la vía más lógica para sostener continuidad y crecimiento, mientras Chelsea busca acomodar sus piezas pensando a largo plazo.

image
