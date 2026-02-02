2 de febrero de 2026 - 13:25

¿De la Fórmula 1 al romance? Kim Kardashian y Lewis Hamilton mantuvieron un cita muy privada

El piloto de Ferrari y la empresaria estadounidense cenaron en un exclusivo club de campo en Reino Unido y desataron todo tipo de rumores.

La cita secreta entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Foto:

Por Francisco Moreno

Lo que comenzó como una amistad en los boxes de la Fórmula 1 hace más de una década estalló en rumores de romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton, quienes habrían pasado un fin de semana blindado en la campiña inglesa, marcando un giro que podría cambiar el futuro del piloto en Ferrari.

La noticia dejó a todo internet en shock tras revelarse que la empresaria de 45 años voló desde Los Ángeles en su jet privado para encontrarse con el piloto de 41 años. El escenario elegido para este encuentro íntimo fue Estelle Manor, un complejo exclusivo en Oxfordshire que habría costado a la pareja más de 120.000 libras por el fin de semana.

image
Estelle Manor

Estelle Manor

image

Bajo un operativo de seguridad que incluyó a tres guardaespaldas vigilando la puerta de su habitación, la pareja disfrutó de cenas privadas y masajes para dos. Mientras Hamilton llegó en un helicóptero desde Londres, Kardashian se mantuvo en un perfil bajo, evitando publicar cualquier imagen en sus redes sociales para proteger su privacidad.

image

De los boxes de Kanye a una suite de lujo

Este vínculo no es nuevo, pero el cambio de tono en su relación sorprende a los seguidores de ambos. Kim y Lewis se conocieron en 2014 gracias a Kanye West, exesposo de la socialité, y desde entonces mantuvieron una amistad que incluyó cenas en París, eventos de moda y hasta festejos de Pascua en la casa del rapero.

A lo largo de los años, su conexión se fortaleció en eventos como los premios Innovator de WSJ en 2021 y, más recientemente, en la fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson para recibir el 2026. Sin embargo, esta escapada de 48 horas en los Cotswolds, donde Lewis fue visto saliendo en ropa deportiva gris tras el encuentro, marca una diferencia definitiva con sus interacciones pasadas.

image

La lista de requisitos de Kim y el miedo a la "maldición"

La aparición de estos rumores coincide con las recientes declaraciones de Kim sobre sus reglas para salir con un hombre. En su lista de "perfección", Kardashian exige a alguien motivado, independiente, que cuide su higiene y sea un modelo a seguir para sus hijos. Incluso mencionó con humor que prefiere a alguien sin principios de calvicie, una categoría en la que Hamilton parece encajar tras su transformación estética.

No obstante, la posible relación despertó alarmas entre los seguidores del piloto británico, quien pertenece a Ferrari. En el mundo de la Fórmula 1, existe el temor a la denominada "Maldición Kardashian", una teoría que sugiere que cualquier hombre que entra en la órbita de esta familia sufre un declive profesional y personal, algo que condice con el bajo rendimiento del británico la temporada pasada en la escudería de Maranello.

Mientras Lewis se enfoca en su octavo título mundial y Kim continúa sus estudios de abogacía, el mundo observa si esta potencial "pareja de moda" logrará sobrevivir al ecosistema de las cámaras o si la presión de los fans terminará por alejarlos.

