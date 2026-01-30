Fórmula 1: Lewis Hamilton cerró los test de Barcelona con la vuelta más rápida de la semana

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue el gran protagonista del cierre de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Barcelona al marcar la vuelta más rápida de toda la semana, en una quinta y última jornada enfocada principalmente en el trabajo de fiabilidad y acumulación de kilómetros.

El campeón de la Fórmula 1 da sus primeras impresiones del nuevo auto: "Ni siquiera es un gran paso"

El piloto de Ferrari registró un tiempo no oficial de 1m16.348s sobre el final del viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, luego de llevar neumáticos blandos en una fase tardía del día.

Ese giro le permitió superar a su compatriota George Russell, su excompañero en Mercedes, y quedarse con la mejor referencia del ensayo, en una vuelta claramente orientada a medir rendimiento puro.

La actividad había comenzado con un sólido desempeño del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien lideró la tabla de tiempos durante la mañana con un registro de 1m16.653s.

Leclerc completó 78 vueltas y fue 0.793s más rápido que el australiano Oscar Piastri, que dio 80 giros con McLaren y mostró una clara recuperación tras un jueves afectado por un problema de combustible y destacó la continuidad del trabajo y una mejor adaptación al auto en comparación con los primeros días.

Por la tarde, en condiciones de pista frías, el británico Lando Norris, vigente campeón del mundo, marcó el mejor tiempo provisional con 1m16.594s, hasta que Hamilton lo superó en los instantes finales.

Más allá de los cronos, el objetivo central fue completar la mayor cantidad de vueltas posible para evaluar las nuevas unidades de potencia antes de un calendario que volverá a contar con 24 carreras.

¿Cómo anduvo Mercedes Benz?

En ese aspecto, Mercedes fue el equipo más destacado de la semana. En sus tres días habilitados de rodaje, lunes, miércoles y jueves, superó las 500 vueltas y dejó una imagen sólida en términos de fiabilidad.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) incluso realizó una simulación completa de carrera en la segunda jornada, mientras que Russell había marcado el jueves un tiempo de 1m16.4s que se mantuvo como referencia durante buena parte del ensayo.

La unidad de potencia alemana volvió a ser determinante, ya que entre Mercedes y sus equipos clientes McLaren y Alpine, con la ausencia de Williams por retrasos en la producción, el motor habría completado cerca de 1000 vueltas.

Ferrari fue el segundo proveedor con mayor kilometraje, mientras que el Red Bull Ford Powertrain quedó tercero tras el regreso a pista del equipo principal el viernes con Max Verstappen, quien completó 69 vueltas y marcó 1m18.285s.

También giraron Haas, Audi, Cadillac y Aston Martin. El equipo británico llamó la atención por el diseño de sus pontones laterales y la cubierta del motor bajo el liderazgo de Adrian Newey.

El español Fernando Alonso completó al menos 49 vueltas en una jornada sin incidentes, que cerró un shakedown mucho más ordenado que en días anteriores. La próxima cita será el primer test colectivo oficial, del 11 al 13 de febrero en Bahréin.