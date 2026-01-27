Formula 1: A Verstappen no hay con qué pararlo

El segundo día de los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona finalizó con una actividad limitada por el mal clima, pocos equipos en pista y registros no oficiales encabezados por el neerlandés Max Verstappen ( Red Bull ), quien marcó la referencia pese a completar apenas 27 vueltas.

La jornada en el Circuit de Catalunya estuvo lejos de un día completo de pruebas ya que Red Bull y Ferrari fueron las únicas escuderías que giraron con continuidad, en un contexto condicionado por la lluvia intermitente y varias ausencias relevantes.

Según se pudo saber, no hubo cronometraje oficial, pero distintos registros permitieron establecer un orden de tiempos al cierre del día.

El neerlandés solo completó 27 vueltas, en una jornada corta para Red Bull que terminó de manera anticipada tras el accidente del joven francés en la curva 14, cuando perdió el control del auto y golpeó las protecciones.

Hadjar cerró el día con un tiempo de 1:31.891 y un total de 51 vueltas, saliendo ileso del impacto.

Ferrari, en cambio, fue el equipo que más aprovechó las condiciones disponibles cuando Charles Leclerc completó 64 vueltas y registró el segundo mejor tiempo del día con 1:20.844, en lo que fue una jornada productiva pese a las interrupciones y la lluvia.

Por la tarde, Lewis Hamilton tomó el relevo y giró en 56 oportunidades, aunque con un registro más alto: 1:32.872, que lo ubicó cuarto en la tabla no oficial.

La diferencia de tiempos refleja el contexto del día: condiciones variables, programas distintos y ausencia total de trabajo de rendimiento puro.

Los equipos priorizaron sistemas, fiabilidad y adaptación a pista mojada, sin buscar referencias comparables.

Con este cierre, el segundo día dejó un balance dispar: Ferrari acumuló kilometraje y datos valiosos, mientras que Red Bull sumó menos vueltas y un incidente que marcó el final prematuro de su actividad.