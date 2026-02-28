28 de febrero de 2026 - 18:26

En el Vóley, llegan las finales de la Liga nacional femenina en Pacífico

Desde el 17 de febrero se disputa este torneo de Vóley y en esta jornada llegará la gran final de la competencia.

Vóley. Magníficos partidos se han observado en la Liga Nacional que se disputa en el cubierto de GSM Pacífico.

Foto:

Gentileza
Foto:

Gentileza
Foto:

FEVA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Vóley. Emocionantes han sido estos días en las instalaciones del Club Pacifico donde se disputa la Liga Nacional de Femenina y donde hay tres clubes vernáculos compitiendo: GSM, Regatas y Municipalidad de San Martín.

Fiesta del Vóley en Pacífico

Desde el 17 de febrero se está llevando a cabo la Liga Nacional de Voleibol Femenino, en el club G. S. M. Pacífico en Mendoza. Durante el octavo día de competencia, el martes 24, se jugaron los últimos partidos de las zonas de grupos.

En la Zona 1 se encontraban Tucumán de Gimnasia, Banco Provincial de Santa Fe, Universitario de Córdoba, San José, Mendoza de Regatas, Municipalidad de San Martín, Brujas de Misiones y la Selección U19.

Por otra parte, en la Zona 2: Glorias, Unión de Santa Fe, Monteros, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Formosa, Almafuerte, Ciudad de Nieva y el local, G. S. M. Pacífico.

Los equipos que pelearán en los Play Off y la Permanencia, ya está definidos. Respecto a los cruces, se irán mechando la Zona 1 con la 2, en ambas instancias.

Resultados de las mendocinas en la última fecha

Los últimos encuentros de sextetos mendocinos, fueron: GSM Pacífico 3, Universitario de Córdoba 0 (20/25; 21/25 y 11/25). Unión de Santa Fe 3, Club Mendoza de Regatas 1: (25/21; 25/22; 18/25 y 29/27). Y Municipalidad de San Martín 1, Ciudad de Nieva 3 (25/14; 19/25; 25/14 y 25/18).

¿Cómo terminaron las mendocinas en la tabla de la primera fase?

Finalizada la primera etapa del certamen, en la zona 1 Tucumán de Gimnasia terminó primero con 20 unidades y en la zona 2, Glorias Argentinas anotó 21 unidades luego de finalizar primero en su emparejamiento.

Entre los elencos mendocinos, en la zona 1 Regatas fue tercero con 11 unidades y en el misma pool, Municipalidad de San Martín culminó en octavo lugar con 5 unidades. En tanto, GSM Pacífico fue tercero con 13 puntos en la zona 2.

En los Play Off, se cruzarán de la siguiente manera:

  • Tucumán de Gimnasia vs Unión de Santa Fe
  • Glorias vs Universitario
  • San Martín de Formosa vs Regatas de Mendoza
  • G. S. M. Pacífico vs Banco Provincial

En la Permanencia, será así:

  • Selección U19 vs Ciudad de Nieva
  • Monteros vs Brujas
  • Municipio de San Martin vs Gimnasia y Tiro de Salta
  • San José vs Almafuerte

Esta Liga se jugará hasta este sábado. La trasmisión está a cargo del YouTube del club G. S. M. Pacífico.

