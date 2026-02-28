En el Vóley, llegan las finales de la Liga nacional femenina en Pacífico

Vóley. Emocionantes han sido estos días en las instalaciones del Club Pacifico donde se disputa la Liga Nacional de Femenina y donde hay tres clubes vernáculos compitiendo: GSM, Regatas y Municipalidad de San Martín.

Regatas con triunfos revitalizantes en la Liga Nacional de Vóley

Desde el 17 de febrero se está llevando a cabo la Liga Nacional de Voleibol Femenino, en el club G. S. M. Pacífico en Mendoza. Durante el octavo día de competencia, el martes 24, se jugaron los últimos partidos de las zonas de grupos.

En la Zona 1 se encontraban Tucumán de Gimnasia, Banco Provincial de Santa Fe, Universitario de Córdoba, San José, Mendoza de Regatas, Municipalidad de San Martín, Brujas de Misiones y la Selección U19.

Por otra parte, en la Zona 2: Glorias, Unión de Santa Fe, Monteros, Gimnasia y Tiro de Salta, San Martín de Formosa, Almafuerte, Ciudad de Nieva y el local, G. S. M. Pacífico.

Los equipos que pelearán en los Play Off y la Permanencia, ya está definidos. Respecto a los cruces, se irán mechando la Zona 1 con la 2, en ambas instancias.

Resultados de las mendocinas en la última fecha

Los últimos encuentros de sextetos mendocinos, fueron: GSM Pacífico 3, Universitario de Córdoba 0 (20/25; 21/25 y 11/25). Unión de Santa Fe 3, Club Mendoza de Regatas 1: (25/21; 25/22; 18/25 y 29/27). Y Municipalidad de San Martín 1, Ciudad de Nieva 3 (25/14; 19/25; 25/14 y 25/18).

¿Cómo terminaron las mendocinas en la tabla de la primera fase?

Finalizada la primera etapa del certamen, en la zona 1 Tucumán de Gimnasia terminó primero con 20 unidades y en la zona 2, Glorias Argentinas anotó 21 unidades luego de finalizar primero en su emparejamiento.

Entre los elencos mendocinos, en la zona 1 Regatas fue tercero con 11 unidades y en el misma pool, Municipalidad de San Martín culminó en octavo lugar con 5 unidades. En tanto, GSM Pacífico fue tercero con 13 puntos en la zona 2.

En los Play Off, se cruzarán de la siguiente manera:

Tucumán de Gimnasia vs Unión de Santa Fe

Glorias vs Universitario

San Martín de Formosa vs Regatas de Mendoza

G. S. M. Pacífico vs Banco Provincial

En la Permanencia, será así:

Selección U19 vs Ciudad de Nieva

Monteros vs Brujas

Municipio de San Martin vs Gimnasia y Tiro de Salta

San José vs Almafuerte

Esta Liga se jugará hasta este sábado. La trasmisión está a cargo del YouTube del club G. S. M. Pacífico.