Automovilismo: Facundo Ardusso se quedó con la pole e hizo un nuevo récord en Villicum

Facundo Ardusso, al mando del Honda del RV Racing, tuvo el mejor tiempo en la clasificación de la 7ª fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000, que se disputa en el circuito de automovilismo de San Juan que se denomina: Villicum. Con un registro de 1m43s268, logró su primera pole position en la categoría y estableció nuevo récord del circuito.

En una ajustadísima definición, Josito Di Palma finalizó segundo, a apenas 0.009, mientras que el mendocino Bernardo Llaver se ubicó tercero, a 0.182. Los once primeros quedaron encerrados en menos de un segundo (0.948), lo que volvió a evidenciar la paridad de los impulsores desarrollados y atendidos por Oreste Berta S.A., que utilizan biocombustible E40.

Desde el inicio hubo cambios constantes en la cima de la tabla de tiempos, con Quevedo tomando la delantera en primera instancia, seguido por Llaver, mientras que el joven mendocino Vitar, quien había sido la referencia del viernes, se mantenía al acecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acpacturcar2000/status/1954218687293997520?t=I21_Z6Eq8I1zhnLgv6eEfA&s=08&partner=&hide_thread=false La vuelta de pole de Facu Ardusso desde adentro



Circuito San Juan Villicum



@agenciava pic.twitter.com/FsHOkNIrQ5 — acpacturcar2000 (@acpacturcar2000) August 9, 2025

Cuando restaban tres minutos para el final, la sesión fue interrumpida por el despiste de Joaquín Naranjo, con el Ford del JM Motorsport. Una vez reanudada, comenzó la batalla decisiva.

Ardusso marcó un gran registro, pero rápidamente fue respondido por Di Palma, quien con el Citroën del Aimar Competición quedó a tan solo 0.009. Llaver también mejoró y se metió tercero. Krujoski intentó pero no logró cerrar una vuelta que le permitiera avanzar.

Tomás Vitar Gran debut. El piloto mendocino en las prácticas en el circuito de Villicum registró los mejores tiempos. En la mañana de hoy se ubicó 4to. Gentileza.

Con la bandera a cuadros, se confirmó que Ardusso logró su primera pole en la categoría, bajando el tiempo récord de la última visita al trazado sanjuanino.

El top 5 de la clasificación lo completaron:

1° Ardusso

2° Di Palma

3 Llaver

4° Vitar

5° Quevedo

Detrás, se ubicaron: 6° Krujoski 7° Canapino, 8° Trappa, 9° Yankelevich, 10° Riva, 11° Frano, 12° Valle, 13° Lorio, 14° Martínez, 15° Naranjo, y 16° Garbelino.

La Carrera 1 se disputará desde las 15.28 a 10 vueltas o un máximo de 15 minutos, con televisión en vivo desde las 15 por TV Pública, DeporTV y MotorPlay, con producción periodística de ACTC MediaTV.

La Carrera 1 con la grilla confirmada asi

Primera fila: Vitar - Di Palma

Segunda fila: Quevedo - Riva

Tercera fila: Frano - Ardusso

Cuarta fila: Yankelevich - Llaver

Quinta fila: Trappa - Canapino