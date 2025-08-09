9 de agosto de 2025 - 13:10

Automovilismo: Facundo Ardusso se quedó con la pole e hizo un nuevo récord en Villicum

Bernardo Llaver y Tomás Vitar quedaron tercero y cuarto respectivamente en la prueba de automovilismo. "Tomy" larga en la primera fila en la prueba inicial

El Flaco Ardusso hizo la pole con récord incluído, segundo se ubicó Di Palma y tercero el mendocino, Berni Llaver. 

Foto:

Gentileza Acpac
El esteño con su Honda hicieron buenos tiempos en la mañana de hoy en San Juan. 

Foto:

Prensa Acpac
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Facundo Ardusso, al mando del Honda del RV Racing, tuvo el mejor tiempo en la clasificación de la 7ª fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000, que se disputa en el circuito de automovilismo de San Juan que se denomina: Villicum. Con un registro de 1m43s268, logró su primera pole position en la categoría y estableció nuevo récord del circuito.

Leé además

Franco Colapinto y Logan Sargeant cuando era todo miel sobre hojuelas de maíz.

Automovilismo: El piloto que fue reemplazado por Colapinto en la Fórmula 1 volvería a las pistas

Por Gonzalo Tapia
Gran debut. El piloto mendocino en las prácticas en el circuito de Villicum registró los mejores tiempos.   

Automovilismo: Tomy Vitar brilló en su debut en el TC2000 en el Villicum

Por Sergio Faria
image

La soleada jornada sanjuanina anticipaba una clasificación muy disputada.

Desde el inicio hubo cambios constantes en la cima de la tabla de tiempos, con Quevedo tomando la delantera en primera instancia, seguido por Llaver, mientras que el joven mendocino Vitar, quien había sido la referencia del viernes, se mantenía al acecho.

Cuando restaban tres minutos para el final, la sesión fue interrumpida por el despiste de Joaquín Naranjo, con el Ford del JM Motorsport. Una vez reanudada, comenzó la batalla decisiva.

Ardusso marcó un gran registro, pero rápidamente fue respondido por Di Palma, quien con el Citroën del Aimar Competición quedó a tan solo 0.009. Llaver también mejoró y se metió tercero. Krujoski intentó pero no logró cerrar una vuelta que le permitiera avanzar.

Tomás Vitar
Gran debut. El piloto mendocino en las prácticas en el circuito de Villicum registró los mejores tiempos. En la mañana de hoy se ubicó 4to.

Con la bandera a cuadros, se confirmó que Ardusso logró su primera pole en la categoría, bajando el tiempo récord de la última visita al trazado sanjuanino.

El top 5 de la clasificación lo completaron:

1° Ardusso

2° Di Palma

3 Llaver

4° Vitar

5° Quevedo

Detrás, se ubicaron: 6° Krujoski 7° Canapino, 8° Trappa, 9° Yankelevich, 10° Riva, 11° Frano, 12° Valle, 13° Lorio, 14° Martínez, 15° Naranjo, y 16° Garbelino.

La Carrera 1 se disputará desde las 15.28 a 10 vueltas o un máximo de 15 minutos, con televisión en vivo desde las 15 por TV Pública, DeporTV y MotorPlay, con producción periodística de ACTC MediaTV.

La Carrera 1 con la grilla confirmada asi

Primera fila: Vitar - Di Palma

Segunda fila: Quevedo - Riva

Tercera fila: Frano - Ardusso

Cuarta fila: Yankelevich - Llaver

Quinta fila: Trappa - Canapino

