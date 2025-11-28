Un enfrentamiento entre Karina Milei y Villarruel por un palco agitó la jura de los nuevos senadores

La sesión preparatoria en la que juraron los senadores que asumirán el 10 de diciembre estuvo atravesada por un episodio detrás de escena que volvió a exponer las tensiones entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

El conflicto se gestó la noche anterior, cuando Karina Milei recurrió a la senadora electa Patricia Bullrich para que intercediera ante Villarruel y solicitara el “palco de la Presidencia” del Senado , con el objetivo de presenciar la ceremonia desde un lugar privilegiado.

La vicepresidenta rechazó la maniobra por considerarla inapropiada y cuestionó que la hermana del Presidente utilizara intermediarios. Su mensaje fue claro: cualquier requerimiento debía canalizarse de manera formal.

Recién pasadas las 21 del jueves ingresó el pedido oficial a la casilla de la Presidencia del Senado. Para ese momento, el reparto de los palcos ya estaba definido entre los espacios asignados a gobernadores, familiares de los legisladores y la prensa acreditada, lo que anticipaba un escenario complejo.

La tensión se materializó al día siguiente, cuando Karina Milei llegó al Congreso acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. El correo que había enviado Presidencia aún no tenía respuesta y la comitiva quedó a la espera de que se les asignara un lugar disponible.

Karina Milei / Adorni / Santilli Karina Milei junto a Adorni y Santilli en el Senado NA

La imagen de los funcionarios parados contra la pared del hemiciclo, mientras personal de Presidencia buscaba contrarreloj un espacio libre, no tardó en difundirse. Cámaras de fotógrafos y teléfonos celulares captaron el momento, poco habitual en este tipo de ceremonias.

Finalmente, Karina Milei, Santilli y Adorni fueron ubicados en un palco del primer piso. Para lograrlo, se desplazó a la familia de Alejandro Fitzgerald, quien minutos después juraría como secretario Administrativo del Senado. En ese mismo sector se ubicó también Eduardo “Lule” Menem.

Antes de esa solución, se habían intentado otras alternativas. Los palcos destinados a la prensa estaban ocupados, y tampoco prosperó la idea de utilizar el espacio reservado a los gobernadores, donde ya aguardaban el inicio de la sesión Leandro Zdero (UCR), Gustavo Melella (PJ) y Rolando Figueroa.

El episodio, aunque breve, dejó expuesta una interna que suma un nuevo capítulo en la tensa relación entre Villarruel y el entorno más cercano del Presidente.