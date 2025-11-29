El Gobierno apunta a apurar la sanción del Presupuesto y avanzar en la reforma laboral con el nuevo Congreso

La Casa Rosada transita un diciembre decisivo. El Gobierno presentará la reforma laboral el 9 del mes y buscará el 15 el dictamen del Presupuesto 2026 en Diputados , una hoja de ruta exigente que tensiona las negociaciones parlamentarias.

El Gobierno limita las tasas que pagan fondos y billeteras virtuales: cómo impactará en los usuarios

El Gobierno prepara un nuevo ajuste en el Estado: planea reducir el 10% de trabajadores

La fallida sesión impulsada esta semana por Unión por la Patria (UxP) evidenció esas dificultades: los gobernadores, en contacto directo con Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo, se negaron a respaldar la movida.

El Congreso , además, inicia una etapa de recomposición interna . Con la jura de 13 senadores y la inminente asunción de los nuevos diputados, cambia la correlación de fuerzas.

En el Senado habrá veinte legisladores libertarios y, en Diputados, La Libertad Avanza (LLA) aspira a transformarse en primera minoría y disputar el control de las comisiones. En contraste, el bloque de UxP se achica y pierde influencia frente al avance libertario.

Los gobernadores sumaron otro capítulo clave al tablero político. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) decidieron conformar un bloque federal por fuera de UxP, convencidos de que negociar con Milei ofrece más margen político y económico que hacerlo con Cristina Kirchner. La sintonía tuvo un gesto adicional: LLA colaboró con el PRO para aprobar el Presupuesto porteño. Un acercamiento impensado meses atrás empieza a tomar forma.

Con este nuevo equilibrio, Santilli ya calcula un respaldo potencial de 120 diputados y 37 senadores para aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre.

La reforma laboral, presentada por el Ejecutivo como “absolutamente necesaria”, tendrá un trayecto más complejo: podría sancionarse recién entre abril y mayo, y aun así afrontará la resistencia de la justicia laboral, que —según el oficialismo— mantiene vínculos estrechos con el kirchnerismo.

En paralelo, el conflicto entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia volvió a escalar. Milei redobló críticas al presidente de la AFA, Sturzenegger difundió un estudio que sostiene que los arbitrajes favorecen sistemáticamente a Barracas Central y Patricia Bullrich lo calificó como “mafia” y “casta”. La disputa reaviva la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas, históricamente resistidas por Tapia.

En el frente económico, el INDEC informó que el EMAE creció 0,5% en octubre y acumula un alza del 5% en el año, un dato celebrado por el Gobierno tras meses de recesión. El repunte se explica principalmente por la intermediación financiera, que saltó 39%, mientras la industria volvió a caer (-1%). El sector manufacturero suma tres meses consecutivos de bajas interanuales, según la UIA.

El consumo ofrece un panorama heterogéneo. La Cámara Argentina de Comercio registró un avance interanual del 1,9% en los hogares, pero el INDEC relevó fuertes caídas en supermercados (-13,1%) y shoppings (-3,4%), en línea con mediciones privadas. El alivio en el bolsillo, admiten en el sector comercial, sigue sin llegar.

El escenario se complejizó aún más con tres anuncios empresariales: Essen despidió a 29 empleados; Whirlpool cerró la planta que había inaugurado en Pilar hace solo tres años y desvinculó a 200 trabajadores para pasar a importar; y Granja Tres Arroyos clausuró una fábrica en Entre Ríos.

Aun así, Caputo defendió que el dólar no está atrasado y argumentó que, de ser así, las exportaciones no mostrarían los niveles actuales. El ministro expondrá el miércoles próximo en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

En cuanto a los precios, noviembre cerraría en torno al 2,3%, similar a octubre. La incógnita es diciembre, históricamente más inflacionario. Pese a ello, el Gobierno sostiene que 2024 terminará con una inflación cercana al 30%, un objetivo que, admiten en despachos oficiales, parecía imposible hace apenas un año.