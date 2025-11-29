El Gobierno apunta a apurar la sanción del Presupuesto y avanzar en la reforma laboral con el nuevo Congreso

La Casa Rosada transita un diciembre decisivo. El Gobierno presentará la reforma laboral el 9 del mes y buscará el 15 el dictamen del Presupuesto 2026 en Diputados, una hoja de ruta exigente que tensiona las negociaciones parlamentarias.
Ante la renovación en el Congreso, la Casa Rosada tomó más fuerzas de cara a lo que viene en el recinto parlamentario.
La Casa Rosada transita un diciembre decisivo. El Gobierno presentará la reforma laboral el 9 del mes y buscará el 15 el dictamen del Presupuesto 2026 en Diputados, una hoja de ruta exigente que tensiona las negociaciones parlamentarias.
La fallida sesión impulsada esta semana por Unión por la Patria (UxP) evidenció esas dificultades: los gobernadores, en contacto directo con Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo, se negaron a respaldar la movida.
El Congreso, además, inicia una etapa de recomposición interna. Con la jura de 13 senadores y la inminente asunción de los nuevos diputados, cambia la correlación de fuerzas.
En el Senado habrá veinte legisladores libertarios y, en Diputados, La Libertad Avanza (LLA) aspira a transformarse en primera minoría y disputar el control de las comisiones. En contraste, el bloque de UxP se achica y pierde influencia frente al avance libertario.
Los gobernadores sumaron otro capítulo clave al tablero político. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) decidieron conformar un bloque federal por fuera de UxP, convencidos de que negociar con Milei ofrece más margen político y económico que hacerlo con Cristina Kirchner. La sintonía tuvo un gesto adicional: LLA colaboró con el PRO para aprobar el Presupuesto porteño. Un acercamiento impensado meses atrás empieza a tomar forma.
Con este nuevo equilibrio, Santilli ya calcula un respaldo potencial de 120 diputados y 37 senadores para aprobar el Presupuesto antes del 31 de diciembre.
La reforma laboral, presentada por el Ejecutivo como “absolutamente necesaria”, tendrá un trayecto más complejo: podría sancionarse recién entre abril y mayo, y aun así afrontará la resistencia de la justicia laboral, que —según el oficialismo— mantiene vínculos estrechos con el kirchnerismo.
En paralelo, el conflicto entre el Gobierno y Claudio “Chiqui” Tapia volvió a escalar. Milei redobló críticas al presidente de la AFA, Sturzenegger difundió un estudio que sostiene que los arbitrajes favorecen sistemáticamente a Barracas Central y Patricia Bullrich lo calificó como “mafia” y “casta”. La disputa reaviva la discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas, históricamente resistidas por Tapia.
En el frente económico, el INDEC informó que el EMAE creció 0,5% en octubre y acumula un alza del 5% en el año, un dato celebrado por el Gobierno tras meses de recesión. El repunte se explica principalmente por la intermediación financiera, que saltó 39%, mientras la industria volvió a caer (-1%). El sector manufacturero suma tres meses consecutivos de bajas interanuales, según la UIA.
El consumo ofrece un panorama heterogéneo. La Cámara Argentina de Comercio registró un avance interanual del 1,9% en los hogares, pero el INDEC relevó fuertes caídas en supermercados (-13,1%) y shoppings (-3,4%), en línea con mediciones privadas. El alivio en el bolsillo, admiten en el sector comercial, sigue sin llegar.
El escenario se complejizó aún más con tres anuncios empresariales: Essen despidió a 29 empleados; Whirlpool cerró la planta que había inaugurado en Pilar hace solo tres años y desvinculó a 200 trabajadores para pasar a importar; y Granja Tres Arroyos clausuró una fábrica en Entre Ríos.
Aun así, Caputo defendió que el dólar no está atrasado y argumentó que, de ser así, las exportaciones no mostrarían los niveles actuales. El ministro expondrá el miércoles próximo en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).
En cuanto a los precios, noviembre cerraría en torno al 2,3%, similar a octubre. La incógnita es diciembre, históricamente más inflacionario. Pese a ello, el Gobierno sostiene que 2024 terminará con una inflación cercana al 30%, un objetivo que, admiten en despachos oficiales, parecía imposible hace apenas un año.