Alivio al bolsillo de Papá Noel: el Gobierno baja aranceles y busca frenar los precios récord de los juguetes

La Nación redujo del 35% al 20% los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, en línea con el Mercosur. Buscan contener precios en un mercado donde Argentina registra los valores más altos de la región.

Los juguetes en Argentina son hasta 75% más costosos que en la región.

El Gobierno Nacional dispuso una reducción significativa en los aranceles de importación para 14 categorías de juguetes, una medida que busca incrementar la competencia y generar una baja en los precios locales en la antesala de la temporada navideña. La resolución alcanza a productos como triciclos, muñecos, patinetas, autos a batería y bloques de construcción.

Siguiendo el reporte de la Agencia Noticias Argentinas, los aranceles bajan del 35% al 20%, un nivel equivalente al del Mercosur. Con este cambio, el Ejecutivo revierte un incremento que, de manera sostenida, se había mantenido durante 13 años y que había dejado a la Argentina como el país con los juguetes más caros del subcontinente.

Comparación regional: brechas de hasta 75% La decisión se sustenta en estudios de precios que exhiben diferencias abismales respecto a mercados vecinos y otros países latinoamericanos:

Muñeco transformable: cuesta $60.000 en Argentina, contra $15.000 en México (75% menos) y $20.000 en Brasil y Chile (67% menos).

Bloques de construcción: un modelo de $50.000 en el país se consigue a la mitad de precio en Chile y México.

Muñecas: el mismo producto sale $50.000 localmente y $35.000 en Brasil (30% menos).

Patines infantiles: de $87.000 en Argentina frente a $50.000 en la región (42,5% menos). Estas diferencias explican la estrategia oficial para ampliar la oferta internacional y generar una presión a la baja sobre los precios. En ese marco, el consumo enfrenta fuertes restricciones y el público busca alternativas más accesibles.

El Gobierno apuesta a que el impacto se perciba en las próximas semanas, cuando se concentran las compras de fin de año y el mercado se muestra especialmente sensible a la variación de precios. Un claro ejemplo es la Navidad y a posterior el día de los Reyes Magos