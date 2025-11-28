Inauguran una obra energética que beneficiará a 27 mil usuarios del Sur provincial: en qué consiste

El Gobernador Alfredo Cornejo participó este viernes del acto de inauguración de las obras de ampliación de la Estación Transformadora Pedro Vargas , en San Rafael, un punto estratégico del sistema eléctrico que abastece a una amplia zona del Sur provincial .

El mandatario estuvo acompañado de la vicegobernadora Hebe Casado ; el intendente de San Rafael, Omar Félix ; la presidenta del EPRE, Andrea Salinas ; el gerente general de Edemsa, Ariel Palumbo ; el director del EPRE, Héctor Laspada , y la vicepresidenta del Emetur, Cynthia Maggioni.

La recorrida permitió supervisar los avances de una intervención considerada clave para fortalecer la infraestructura energética del departamento y acompañar su crecimiento productivo y urbano.

La obra , ejecutada por Edemsa con inversión propia, contempla la instalación de un nuevo transformador de 48 MVA , uno de los de mayor capacidad en la provincia.

Esta incorporación permitió duplicar la capacidad de distribución de la estación transformadora , optimizando significativamente su desempeño ante la creciente demanda eléctrica.

Además del aumento de potencia, el proyecto incluye la incorporación de tecnología digital de última generación que mejora el control, la seguridad operativa y la eficiencia del sistema.

Las mejoras impactarán de manera directa e indirecta en aproximadamente 27.000 usuarios, brindando un servicio más confiable y robusto para hogares, comercios e industrias de la zona.

Las inversiones en obras de energía

Cornejo destacó la importancia de la inversión para el Sur provincial y señaló que “representa una oportunidad para explicar la política pública que sostiene estas obras”. Remarcó que las empresas invierten y cumplen los contratos, algo que no siempre ocurrió en otros momentos ni en otras provincias.

Cornejo explicó que “las distorsiones económicas y las malas administraciones nacionales afectaron los sistemas regulados y generaron problemas severos de falta de inversión y de incentivos económicos”, cuyas consecuencias terminaron pagando usuarios, empresas y pymes.

El mandatario sostuvo que Mendoza adoptó una política distinta, sin populismo, con incrementos tarifarios sostenidos y exigencias claras a las concesionarias.

Afirmó que “el Gobierno actuó bien y las empresas cumplieron”. Recordó que las distribuidoras mendocinas estaban al día con Cammesa. Reiteró que las inversiones de los últimos años fueron fruto de una política sostenida y del respeto de los contratos.

Alfredo Cornejo-Hebe Casado-Omar Félix El gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el intendente Omar Félix, participaron de la inauguración de la obra de Edemsa. Prensa Gobierno de Mendoza

Reivindicó la tarea técnica e institucional del EPRE y recordó que su Gobierno no había interferido en la regulación.

Subrayó que “esto que pasa en Mendoza, no pasa en todos lados” y que la política debía sostenerse sin importar quién gobernara. Además, señaló que las distorsiones macroeconómicas alteraron el peso de las tarifas sobre los ingresos, un problema originado en malas administraciones nacionales.

Cornejo afirmó que la obra inaugurada aumenta la potencia, amplía la capacidad productiva del Sur y garantiza energía disponible para nuevos proyectos. Explicó que, aunque existieron dificultades como la tormenta reciente, la responsabilidad no fue de la distribuidora ni del Gobierno provincial. “En Mendoza se han hecho las cosas bien”, aseveró.

El mandatario concluyó que la Provincia seguiría sumando infraestructura y sosteniendo la inversión, confiando en que con estabilidad macroeconómica habría más crecimiento, más pymes y más energía disponible.

La palabra de Omar Félix

Por su parte, el intendente de San Rafael destacó que la disponibilidad de energía resulte fundamental para garantizar el bienestar de los hogares sanrafaelinos y para impulsar el desarrollo industrial, turístico y productivo.

Félix explicó que este tipo de obras permite resolver las dificultades que han sucedido en el departamento y abrir nuevas posibilidades de crecimiento. Además, agregó que se reinició la obra del gasoducto que permitirá contar con gas natural, otra fuente esencial para hogares e industrias.

Finalmente, agradeció el trabajo conjunto y expresó: “Siempre estaremos disponibles para seguir trabajando por el desarrollo de San Rafael”.

El plan de contingencias de verano

A su turno, el gerente general de Edemsa agradeció la presencia de las autoridades provinciales y locales y afirmó que para la empresa “es un gusto y un honor” contar con su acompañamiento en el proceso que han iniciado, enfocado en “apostar a la inversión, apostar a la transformación y a la tecnología”.

También mencionó el inicio del plan de verano que Edemsa implementa cada año para reforzar la capacidad de respuesta ante contingencias. Recordó que la zona “sufrió el año pasado un desastre natural muy importante” y aseguró que el objetivo es “lograr tener capacidad de respuesta mucho más rápido”.

En ese sentido, detalló que cuentan con “como ocho containers con equipos generadores” que estarán listos para operar si fuese necesario, y destacó que esta preparación es parte de “un trabajo conjunto con la Provincia” que permitirá sumar confiabilidad y avanzar hacia “un servicio eléctrico más sostenible”.

El gerente remarcó que “la provincia se encuentra en un proceso de crecimiento y que “sin energía es muy difícil”, por lo que Edemsa debe estar a la altura y “acompañar ese crecimiento tanto local como provincial en toda nuestra área de concesión”.

Valoró que el sistema eléctrico funcione correctamente en todas sus etapas y aseguró que la empresa está “totalmente enfocada y comprometida” en hacer su parte en la distribución para garantizar que “los electrones lleguen a los usuarios”.

Palumbo volvió a destacar el trabajo de los equipos de estaciones transformadoras, inversiones, contratistas y proveedores. Afirmó que “es mucha gente la que está atrás de todo esto para poder hacerlo, lleva mucho tiempo”.

Finalmente, señaló que esta inauguración es “el comienzo de varias iniciativas” y anticipó que en los próximos meses la empresa continuará presentando nuevas obras para mostrar “todo lo que estamos haciendo y todo lo que invertimos en la provincia”, al tiempo que celebró “el gusto” de poder compartir estos avances con la comunidad.