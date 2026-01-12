Reintegro en supermercado Vea: vuelve el 20% sin tope y con nuevas condiciones

Mercado Pago renueva en 2026 el ahorro en supermercados y vuelve una de sus promociones más buscadas junto a Vea. El beneficio permite acceder a un 20% de descuento sin tope de reintegro, pagando con dinero en cuenta a través del QR.
Vea relanzó el reintegro en supermercados con nuevas condiciones. El beneficio es del 20% sin tope, pagando con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.
La promo está pensada para compras y se activa todos los lunes, con un mínimo de $60.000. Para aplicar al reintegro debes usar Mercado Pago y pagar con saldo en cuenta.
La promoción entre Vea y Mercado Pago es exclusiva para tiendas físicas y rige todos los lunes de enero de 2026 en todo el país. El beneficio consiste en un 20% de descuento sin tope de reintegro, con un mínimo de compra de $60.000, pagando únicamente con dinero en cuenta mediante el QR de Mercado Pago.
El descuento no es acumulable con otras promociones, es válido solo para consumidor final y para consumo familiar, con un máximo de 24 unidades por compra. Quedan excluidos rubros como carnes, electrodomésticos y bodegas específicas (La Rural, Rutini, Trumpeter, Chandon, Catena Zapata, El Enemigo, Baron B, Terrazas de los Andes, entre otras).
En Mendoza, la promoción puede aprovecharse en las siguientes sucursales de Vea:
El ahorro que ofrece esta promoción crece de manera directa según el monto de la compra, ya que el descuento no tiene tope. En una compra mínima de $60.000, el beneficio representa una devolución de $12.000. Si el gasto asciende a $100.000, el reintegro llega a $20.000. El reintegro se hace cuando se paga, por lo que verás el descuento de forma inmediata. La aplicación hace quita del 20% del monto total y pagas menos que el resumen de la compra hecha.