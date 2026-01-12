Reintegro en supermercado Vea: vuelve el 20% sin tope y con nuevas condiciones

Vea relanzó el reintegro en supermercados con nuevas condiciones. El beneficio es del 20% sin tope, pagando con dinero en cuenta a través de Mercado Pago.

Mercado Pago renueva en 2026 el ahorro en supermercados y vuelve una de sus promociones más buscadas junto a Vea. El beneficio permite acceder a un 20% de descuento sin tope de reintegro, pagando con dinero en cuenta a través del QR.

La promo está pensada para compras y se activa todos los lunes, con un mínimo de $60.000. Para aplicar al reintegro debes usar Mercado Pago y pagar con saldo en cuenta.

Vea y Mercado Pago: cómo aprovechar el 20% sin tope de reintegro La promoción entre Vea y Mercado Pago es exclusiva para tiendas físicas y rige todos los lunes de enero de 2026 en todo el país. El beneficio consiste en un 20% de descuento sin tope de reintegro, con un mínimo de compra de $60.000, pagando únicamente con dinero en cuenta mediante el QR de Mercado Pago.

Mercado Pago Mercado Pago El descuento no es acumulable con otras promociones, es válido solo para consumidor final y para consumo familiar, con un máximo de 24 unidades por compra. Quedan excluidos rubros como carnes, electrodomésticos y bodegas específicas (La Rural, Rutini, Trumpeter, Chandon, Catena Zapata, El Enemigo, Baron B, Terrazas de los Andes, entre otras).

En Mendoza, la promoción puede aprovecharse en las siguientes sucursales de Vea: