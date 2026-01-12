Alma Chacras: arquitectura, ubicación y proyección en una de las zonas con mayor potencial del Gran Mendoza

En el pedemonte mendocino, donde la demanda residencial de calidad continúa en crecimiento, Alma Chacras se presenta como una propuesta que combina diseño contemporáneo, entorno natural y un fuerte respaldo conceptual. Más que un proyecto habitacional, se trata de un desarrollo pensado desde el valor a largo plazo, en una de las zonas más consolidadas y buscadas de Chacras de Coria.

Con vistas abiertas e increíbles al valle de Chacras y a la Cordillera de los Andes , el emprendimiento capitaliza una ubicación estratégica que equilibra naturaleza, accesibilidad y cercanía a los principales polos urbanos del Gran Mendoza. Un diferencial clave tanto para quienes buscan su próximo hogar como para inversores que analizan oportunidades inmobiliarias con proyección y resguardo de valor.

La localización es uno de los activos centrales del proyecto. Alma Chacras se implanta en un entorno de alta demanda residencial , con acceso rápido a servicios, gastronomía, centros comerciales y a solo 15 minutos de la Ciudad de Mendoza. Esta combinación de tranquilidad, paisaje y conectividad consolida el atractivo del desarrollo tanto para usuarios finales como para inversores que priorizan propiedades con alta capacidad de valorización y liquidez futura .

“Elegimos un lugar donde el entorno natural suma valor real al proyecto, sin perder funcionalidad ni cercanía urbana”, explica Lucio Campoy , gerente del proyecto.

Desarrollado por Grupo Broda , con arquitectura de A4 Estudio y ejecución de Monteverdi Construcciones , el proyecto propone un lenguaje arquitectónico sobrio y atemporal, pensado para mantenerse vigente en el tiempo. La escala cuidada del conjunto, el uso de materiales nobles y la priorización de la luz natural y la privacidad posicionan a Alma Chacras por encima del estándar promedio del mercado.

El diseño arquitectónico y la orientación de las unidades permiten un consumo energético eficiente, optimizando el confort térmico y reduciendo costos operativos, lo que se traduce en expensas bajas, un atributo cada vez más valorado por residentes e inversores.

Las unidades incorporan equipamiento Samsung, aberturas de aluminio Enkel con doble vidrio, y un estándar constructivo orientado al confort, la durabilidad y la eficiencia.

Seguridad, tecnología y vida al aire libre

El proyecto cuenta con seguridad 24 horas, complementada con tecnología de punta, garantizando tranquilidad y control en todo el conjunto.

El paisajismo es otro de los grandes diferenciales: un diseño integrado entre torres con explanadas verdes, espacios comunes pensados para el disfrute cotidiano y la vida en contacto con la naturaleza. El proyecto incluye plaza de juegos para niños, zona de calistenia, y espacios de relajación en entornos naturales, promoviendo un estilo de vida activo, familiar y equilibrado.

La unidad modelo: Confirmar el valor desde la experiencia

La apertura de la unidad modelo representa un hito clave dentro de la etapa de preventa. Permite conocer el proyecto desde una perspectiva concreta y tangible, alineada con lo que hoy valora el mercado: calidad constructiva, coherencia entre diseño y ejecución, eficiencia espacial y terminaciones reales.

Recorrer la unidad modelo permite comprender el proyecto en su verdadera dimensión y tomar decisiones con información clara, tanto para quienes buscan su nuevo hogar como para quienes evalúan una inversión sólida.

Preventa: oportunidad en etapa temprana

Actualmente en etapa de preventa, Alma Chacras ofrece financiación larga y flexible, una ventaja estratégica para ingresar en un desarrollo con identidad, respaldo técnico y ubicación premium desde sus primeras fases. La combinación de proyecto, localización, condiciones comerciales y timing posiciona al emprendimiento como una de las alternativas más atractivas y consistentes del mercado inmobiliario mendocino.

Con confianza y respaldo, seriedad y solidez, Alma Chacras propone una inversión basada en fundamentos reales: arquitectura de calidad, tecnología aplicada, entorno consolidado y una visión clara de crecimiento sostenido en el tiempo.

Más información y contacto: www.almachacras.com.ar