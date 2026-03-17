Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina: la canasta supera los $600.000 para chicos de primaria

Criar a un hijo en Argentina implica hoy un costo mensual que puede superar ampliamente el medio millón de pesos, según el último informe oficial. La valorización de la canasta de crianza difundida por el organismo muestra el impacto económico que representa sostener el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Jefa narco desde la cárcel: por qué dictaron la preventiva para la "Yaqui" cuando gozaba de salidas transitorias

Es hijo de un príncipe, creció entre protocolos reales y a los 20 años debutará en el automovilismo

De acuerdo con los datos de febrero de 2026, el gasto total varía según la edad, pero en todos los casos refleja un peso significativo en el presupuesto familiar. Para los niños de entre 6 y 12 años, la canasta alcanzó los $616.484 mensuales, el valor más alto entre los tramos analizados.

En tanto, para la primera infancia, los montos tampoco son menores: criar a un menor de un año demandó $480.463, mientras que para niños de 1 a 3 años el costo trepó a $572.590.

Uno de los aspectos más relevantes del análisis es que no solo se consideran los gastos directos, como alimentos , ropa, transporte o educación, sino también el valor económico del tiempo de cuidado.

Este componente representa una parte sustancial del total. Por ejemplo, en el caso de los niños de 1 a 3 años, el cuidado asciende a $368.172 mensuales, superando incluso el costo de bienes y servicios.

La metodología utilizada toma como referencia las horas teóricas de cuidado necesarias según la edad y las valoriza en función de la remuneración del personal de casas particulares. Así, el informe pone en evidencia el aporte económico del trabajo de cuidado, muchas veces no remunerado.

Captura de pantalla 2026-03-17 180328

Diferencias según la edad

El estudio segmenta la canasta en cuatro grupos etarios: menores de 1 año, de 1 a 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años. Cada uno presenta distintas necesidades y, por lo tanto, diferentes niveles de gasto.

En términos de bienes y servicios, el costo aumenta con la edad: pasa de $158.312 para menores de un año a $322.967 para chicos en edad escolar. Esto se explica por mayores requerimientos en educación, transporte y otros consumos.

Sin embargo, el tiempo de cuidado tiende a disminuir a medida que los niños crecen, especialmente por la incorporación al sistema educativo, lo que reduce la cantidad de horas necesarias de atención directa.

Captura de pantalla 2026-03-17 180319

Un indicador clave para medir el costo de vida

La canasta de crianza se consolida como una herramienta relevante para dimensionar el costo de vida vinculado a la infancia. Además de aportar información para las familias, también se utiliza como referencia en discusiones sobre ingresos, cuotas alimentarias y políticas públicas.

El informe se elabora en base a la canasta básica total del Gran Buenos Aires y a estimaciones sobre el tiempo de cuidado, lo que permite construir una medida integral del costo de criar.

En un contexto económico desafiante, estos valores reflejan con claridad la presión que enfrentan los hogares con hijos y la centralidad del cuidado en la economía cotidiana.