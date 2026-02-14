El costo de la canasta de crianza se aceleró en enero y superó a la inflación

El costo de vida para las familias con hijos en Argentina registró un nuevo salto en enero según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), consolidando una tendencia preocupante en la que los gastos de crianza crecen por encima de la inflación general.

Según los últimos datos oficiales, la canasta de crianza para menores de un año se ubicó en 476.230 pesos , mientras que para la franja de 6 a 12 años el valor escaló hasta los 607.848 pesos.

Este último dato representa un hito estadístico, ya que es la primera vez que este indicador supera el umbral de los 600.000 pesos , impulsado por una suba mensual del 3,6% que dejó atrás al 2,9% registrado por el Índice de Precios al Consumidor.

Esta medición no solo contempla la adquisición de bienes y servicios esenciales como alimentación, vestimenta y salud, sino que también otorga un valor monetario al tiempo requerido para el cuidado de los niños.

En el caso de los lactantes menores de un año, el costo del cuidado asciende a 322.151 pesos , una cifra que supera ampliamente los 154.079 pesos destinados a bienes directos.

Para los niños de entre 1 y 3 años, la canasta total se situó en 567.124 pesos, repartidos entre 198.952 pesos de bienes y 368.172 pesos de cuidados, mientras que en el rango de 4 a 5 años el costo total fue de 483.497 pesos.

El impacto de estos números en la economía doméstica es severo y se traduce en un deterioro evidente de los ingresos. Un informe reciente revela que el 57,10% de los hogares argentinos ha tenido que recurrir al endeudamiento para cubrir sus gastos cotidianos.

Esta situación se agrava con el hecho de que el 63,3% de los consultados admitió haber resignado consumos básicos durante el último mes, afectando principalmente la compra de alimentos, bebidas y carne para priorizar las necesidades de los menores del hogar.