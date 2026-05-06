La psicología sugiere que las personas criadas en las décadas de 1960 y 1970 no son más resilientes por crianza, sino por aprender en soledad

Los psicología identificó un fenómeno llamado "inoculación al estrés" para explicar la alta resiliencia de quienes crecieron en las décadas de 1960 y 1970 . Estos individuos desarrollaron autonomía emocional no por una educación superior, sino por la necesidad de resolver conflictos solos ante la prolongada ausencia laboral de sus padres.

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El contexto social de aquellas décadas obligaba a los menores a ser más autónomos debido a las necesidades económicas de las familias. Al pasar gran cantidad de tiempo sin supervisión, los niños se veían forzados a tomar decisiones por su cuenta y gestionar sus propias frustraciones. Este entrenamiento constante funcionó como una preparación psicológica para la vida adulta.

La técnica de inoculación al estrés opera de manera similar a una vacuna biológica. La exposición controlada a situaciones estresantes permite que el individuo adquiera habilidades defensivas que podrá aplicar con mayor facilidad ante adversidades futuras. El tiempo en soledad impulsó el desarrollo de la resolución de problemas y la autorregulación emocional.

Esta resiliencia no es un rasgo genético, sino el resultado de un entorno que no ofrecía soluciones inmediatas. Los niños aprendían a adaptarse a situaciones desfavorables logrando resultados positivos por sus propios medios. La capacidad de manejar la incertidumbre se convirtió en el cimiento de su estabilidad mental frente a crisis posteriores.

Las consecuencias cognitivas del control parental excesivo

En el extremo opuesto se encuentra el modelo actual de los "padres helicóptero", caracterizado por un comportamiento controlador y sobreprotector. Esta educación busca eliminar cualquier obstáculo en el camino del menor, extendiéndose incluso hasta la etapa adulta. El impacto de estas madres y padres excesivamente presentes resulta contraproducente para el desarrollo psíquico.

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Las investigaciones indican que la sobreprotección deriva en una menor capacidad para controlar impulsos y gestionar emociones negativas. Los menores que no experimentan el error por sí mismos suelen presentar mayores dificultades académicas. La falta de autonomía en la infancia limita las herramientas cognitivas necesarias para enfrentar los desafíos de la madurez.

Lo ideal para el desarrollo infantil reside en un equilibrio que evite tanto el abandono emocional como el blindaje excesivo. La rutina y la interacción con el entorno deben permitir que el menor pruebe cosas por su cuenta y resuelva sus propios conflictos. La sobreprotección anula la posibilidad de que el cerebro aprenda a gestionar el fracaso de manera natural.