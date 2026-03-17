Por la guerra y el petróleo, YPF descarta "especular" y promete limitar las subas de combustibles al 10%

En medio de la suba global del precio del petróleo por el conflicto en Oriente Medio , desde YPF salieron a aclarar que “no habrá aumentos desmedidos” en los combustibles . La petrolera estatal aseguró que aplicará ajustes acotados y que mantendrá su política de “no especular” con los valores internacionales.

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El CEO de la compañía, Horacio Marín , afirmó que el impacto de la guerra sobre la empresa es limitado y que, mientras se trate de una situación transitoria, solo se trasladará una porción mínima a los surtidores.

Marín explicó que YPF “solo sufre en un 10% el impacto del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán” , y ese será el porcentaje que se reflejará en el precio de la nafta mientras dure este escenario.

“No vamos a especular con la suba internacional del precio del petróleo porque asumimos un compromiso con los consumidores de que la nafta va a aumentar cuando aumente el precio del barril de petróleo y va a bajar cuando en el mercado internacional baje el precio del petróleo”, señaló Marín.

El ejecutivo añadió: “La situación puede variar si se vuelve permanente, pero siempre vamos a respetar el compromiso que asumimos con los consumidores" .

Las declaraciones fueron realizadas ante empresarios que participan del IEFA Latam Forum 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2031015742255091784?s=20&partner=&hide_thread=false COMPROMISO HONESTO CON LOS CONSUMIDORES



Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… pic.twitter.com/tS0ZkG9uoM — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026

El máximo directivo de la petrolera estatal explicó que el escenario internacional, marcado por conflictos geopolíticos, impacta directamente en el mercado energético y dijo que “una guerra es un cisne negro para los precios y por eso el elevado costo del barril es transitorio”.

El CEO de YPF consideró que situaciones como restricciones en puntos clave del comercio global, como las que se dan en el estrecho de Ormuz, generan distorsiones en la oferta que elevan los precios de forma momentánea.

“No se puede sostener un mundo con una restricción del 15% del petróleo y cuando todo se normalice los precios van a volver a valores lógicos”, agregó.

Marín adelantó los proyectos “prometedores”

Marín adelantó que la compañía invertirá en 2026 6.000 millones de dólares en distintos proyectos y que 4.200 millones serán en Vaca Muerta.

Según detalló, la compañía proyecta un aumento sostenido en la actividad de perforación, con 17 equipos operativos hacia fin de año y un objetivo de 39 rigs, que son plataformas de perforación, para 2029.

El presidente de la petrolera estatal también destacó la magnitud del proyecto de GNL que impulsa la empresa y manifestó que “es el proyecto final más grande de la historia de Latinoamérica porque es muy rentable y muy potente”.

En ese sentido, indicó que 47 bancos manifestaron interés en financiar el desarrollo y consideró que “eso refleja el nivel de expectativa que genera el sector energético argentino”.

Marín también proyectó el impacto que podría tener el desarrollo del shale en la economía del país y estimó que hacia 2032 “la Argentina podría alcanzar exportaciones de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares anuales y generar más de 40 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

Entre los proyectos clave mencionó el VMOS y el Argentina LNG, que permitirán consolidar un hub exportador de energía en la región. “Vamos a instalar el hub exportador más importante de Sudamérica, con exportaciones por 37.500 millones de dólares por año”, remarcó Marín.

Resultados operativos de YPF

En otro orden, el directivo destacó los resultados operativos de la compañía, que muestran avances en eficiencia y productividad.

“YPF alcanzó un margen EBITDA ajustado a 22,6 dólares por barril en el cuarto trimestre de 2025 impulsado por mejoras en los procesos y control de costos”, explicó el CEO de YPF.

En el área de refinación, según Marín, “la empresa logró niveles de utilización cercanos al 100% mientras que en el segmento de producción no convencional se registraron costos de extracción de 4,4 dólares por barril equivalente en sus principales bloques de Vaca Muerta”.

“Estos valores se ubican por debajo de referencias internacionales, lo que refleja la competitividad del sale argentino”, agregó.

El presidente de la petrolera estatal sostuvo que durante 2025 “la compañía también avanzó en productividad, con velocidades de perforación de 324 metros por día y cerca de 250 pozos activos, lo que consolida el crecimiento de la actividad en la formación” y remarcó que en las próximas licitaciones “ganará el que ofrezca las mejores condiciones al precio más bajo, tal como sucedía con el modelo de José Estenssoro”.