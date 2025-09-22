Empleados de comercio con aumento y bono: quiénes cobrarán más de $1.125.000 en octubre

Los empleados de comercio cobrarán en octubre sus sueldos y adicionales con un aumento acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.
El incremento se aplica a todas las categorías de la escala salarial y combina un aumento escalonado y una suma fija de $40.000 por mes. Este ajuste incluye el incremento del 6% pactado sobre las remuneraciones básicas de junio 2025, con pagos mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.
El sindicato de comercio y las cámaras pactaron un incremento salarial del 6% sobre las escalas de las remuneraciones básicas vigentes, tomando como base de cálculo los valores de junio 2025, incluidos los porcentajes no remunerativos vigentes hasta ese mes.
El incremento se aplicará en seis cuotas mensuales del 1% entre julio y diciembre de 2025, sumado a una suma fija de $40.000 por mes, que no se integrará al salario básico salvo la correspondiente a diciembre.
La escala salarial con el bono para octubre queda así:
Maestranza
A: $1.025.914 + $40.000
B: $1.028.884 + $40.000
C: $1.039.290 + $40.000
Administrativo
A: $1.037.062 + $40.000
B: $1.041.525 + $40.000
C: $1.045.982 + $40.000
D: $1.059.363 + $40.000
E: $1.070.510 + $40.000
F: $1.086.863 + $40.000
Cajeros
A: $1.040.777 + $40.000
B: $1.045.982 + $40.000
C: $1.052.672 + $40.000
Personal Auxiliar
A: $1.040.777 + $40.000
B: $1.048.210 + $40.000
C: $1.072.740 + $40.000
Auxiliar especializado
A: $1.049.700 + $40.000
B: $1.063.078 + $40.000
Vendedores
A: $1.040.777 + $40.000
B: $1.063.080 + $40.000
C: $1.070.510 + $40.000
D: $1.086.863 + $40.000
Los empleados de comercio que ocupan categorías más altas, como Administrativo F y algunos Vendedores D, cobrarán en octubre más de $1.125.000 incluyendo el bono de $40.000.
Los empleados de la categoría Maestranza A que trabajen media jornada, es decir 4 horas diarias y 5 días a la semana, percibirán un sueldo proporcional de $512.957. A esto se suma el bono completo de octubre de $40.000, por lo que el ingreso mensual total será de $552.957.
En el caso de los Administrativos A, el salario proporcional será de $518.531, y sumando el bono de $40.000, el total mensual asciende a $558.531.
Los Cajeros A cobrarán $520.388 por su jornada parcial, más el bono de $40.000, alcanzando un total de $560.388 en octubre. De manera similar, el Personal Auxiliar A recibirá $520.388 de sueldo proporcional y $40.000 de bono, sumando también $560.388.
Los Auxiliares especializados A tendrán un ingreso proporcional de $524.850, que junto al bono de $40.000 hace un total mensual de $564.850. Por último, los Vendedores A percibirán $520.388 de salario parcial más $40.000 del bono, alcanzando un total de $560.388 en octubre.