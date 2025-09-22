Empleados de comercio con aumento y bono: quiénes cobrarán más de $1.125.000 en octubre

Los empleados de comercio cobrarán en octubre sus sueldos y adicionales con un aumento acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias.

El incremento se aplica a todas las categorías de l a escala salarial y combina un aumento escalonado y una suma fija de $40.000 por mes. Este ajuste incluye el incremento del 6% pactado sobre las remuneraciones básicas de junio 2025, con pagos mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.

El sindicato de comercio y las cámaras pactaron un incremento salarial del 6% sobre las escalas de las remuneraciones básicas vigentes , tomando como base de cálculo los valores de junio 2025, incluidos los porcentajes no remunerativos vigentes hasta ese mes.

El incremento se aplicará en seis cuotas mensuales del 1% entre julio y diciembre de 2025, sumado a una suma fija de $40.000 por mes , que no se integrará al salario básico salvo la correspondiente a diciembre.

Maestranza

A: $1.025.914 + $40.000

B: $1.028.884 + $40.000

C: $1.039.290 + $40.000

Administrativo

A: $1.037.062 + $40.000

B: $1.041.525 + $40.000

C: $1.045.982 + $40.000

D: $1.059.363 + $40.000

E: $1.070.510 + $40.000

F: $1.086.863 + $40.000

Cajeros

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.045.982 + $40.000

C: $1.052.672 + $40.000

Personal Auxiliar

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.048.210 + $40.000

C: $1.072.740 + $40.000

Auxiliar especializado

A: $1.049.700 + $40.000

B: $1.063.078 + $40.000

Vendedores

A: $1.040.777 + $40.000

B: $1.063.080 + $40.000

C: $1.070.510 + $40.000

D: $1.086.863 + $40.000

Los empleados de comercio que ocupan categorías más altas, como Administrativo F y algunos Vendedores D, cobrarán en octubre más de $1.125.000 incluyendo el bono de $40.000.

Cuánto cobra un empleado de comercio que hace media jornada

Los empleados de la categoría Maestranza A que trabajen media jornada, es decir 4 horas diarias y 5 días a la semana, percibirán un sueldo proporcional de $512.957. A esto se suma el bono completo de octubre de $40.000, por lo que el ingreso mensual total será de $552.957.

En el caso de los Administrativos A, el salario proporcional será de $518.531, y sumando el bono de $40.000, el total mensual asciende a $558.531.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos Los trabajadores a media jornada percibirán la mitad del sueldo básico más el bono completo. Gentileza

Los Cajeros A cobrarán $520.388 por su jornada parcial, más el bono de $40.000, alcanzando un total de $560.388 en octubre. De manera similar, el Personal Auxiliar A recibirá $520.388 de sueldo proporcional y $40.000 de bono, sumando también $560.388.

Los Auxiliares especializados A tendrán un ingreso proporcional de $524.850, que junto al bono de $40.000 hace un total mensual de $564.850. Por último, los Vendedores A percibirán $520.388 de salario parcial más $40.000 del bono, alcanzando un total de $560.388 en octubre.