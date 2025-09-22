Se desploma el dólar, se recuperan bonos y acciones y cae el riesgo país

El dólar minorista arranca la semana a la baja y cede a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación. Se trata de un descenso de $45 respecto al viernes, cuando el récord nominal registrado desde la salida del cepo había tocado los $1.515.

Para atraer dólares, habrá retenciones 0 a los granos hasta cinco días después de las elecciones

Estados Unidos prometió que hará "todo lo necesario para apoyar a Argentina"

Por su parte, el dólar blue se compra a $1.500 y se vende a $ 1.520 , es decir, por encima del oficial.

El dólar mayorista , que se lleva la atención por la intervención del Gobierno para contener la presión del tipo de cambio, está en $ 1.475 . El techo de la banda de flotación está fijado en $ 1.476,79 , según la web del Banco Central.

Los dólares financieros muestran una fuerte baja y se ubican entre los $1.425 y $1.433.

Se recuperan los bonos y las acciones argentinas; baja el riesgo país

Los bonos soberanos argentinos bajo ley de Nueva York tuvieron este lunes un rally positivo: algunas emisiones treparon hasta 11%, mientras que el grueso de la curva se movió entre 3,5% y 5,6%.

El salto de precios derrumbó el riesgo país unos 100 puntos básicos, en el orden de los 1.190 puntos básicos, muy lejos del techo de 1.500 alcanzado la semana pasada.

El efecto contagió al premarket de Wall Street, donde los papeles argentinos operaron en verde.

YPF avanzó 4%, Edenor 5,24%, Vista 4,56%, Galicia 8,51%, BBVA 5,45%, Macro 6,96%, Supervielle 9,37%, Pampa 2,85% y Central Puerto 3,52%.

El envión se explica por la señal de respaldo del Tesoro de Estados Unidos, que prometió ayuda financiera al país, y por el guiño oficial de “retenciones 0”, una medida temporal pensada para sumar dólares frescos a las reservas del Banco Central.

La reducción temporaria de derechos de exportación será hasta fines de octubre o hasta que se liquiden USD 7.000 millones.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.911 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.500

Venta: $1.520

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

Vale aclarar que la adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.428,07 (- $127,61)

Venta: $ 1.430,20 (- $130,84)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.425,20 (- $112,44)

Venta: $ 1.432,87 (- $147,98)

