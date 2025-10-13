13 de octubre de 2025 - 09:15

Ni reposera ni hamaca: la alternativa más liviana y cómoda que será tendencia en el verano 2026

Esta tendencia liviana aporta la comodidad de descanso al aire libre sin peso, estructura rígida ni instalaciones fijas en el hogar.

Ni reposera ni hamaca la alternativa más liviana y cómoda que será tendencia en el verano 2026
Por Andrés Aguilera

El calorcito, el sol y el aire libre invitan a buscar rincones cómodos para relajar el cuerpo sin complicaciones. Las reposeras plásticas pesan, las hamacas requieren ganchos o árboles firmes… por eso crece la tendencia por soluciones que combinan ligereza, diseño y funcionalidad para estos meses que vienen.

Leé además

dieta sin harina y sin azucar: como hacer una irresistible torta nube de limon

Dieta sin harina y sin azúcar: cómo hacer una irresistible torta nube de limón

Por Daniela Leiva
ni 2 ni 4 anos: cada cuanto se recomienda cambiar la bateria del auto

Ni 2 ni 4 años: cada cuánto se recomienda cambiar la batería del auto

Por Andrés Aguilera

Una de esas opciones que se está imponiendo es el seat-sack inflable: un puff hinchable de gran tamaño, suave al tacto, que soporta el peso de una persona tumbada como para leer o dormir siesta.

Se infla en pocos minutos, se desinfla y se guarda plegado, y no necesita estructura rígida ni punto de anclaje.

image

¿Por qué gana terreno esta tendencia?

  • Pesa muy poco, lo que lo hace ideal para moverlo entre terraza, jardín o llevarlo a la playa.

  • Su forma se adapta al cuerpo: al tumbarte, el puff se acomoda, distribuye mejor la presión y resulta más confortable que algunas hamacas rígidas.

  • No requiere instalación compleja ni estructuras permanentes.

Además, materiales como nylon o poliéster de alta densidad y costuras reforzadas lo convierten en resistente al sol y al moho, fácil de lavar, secado rápido… ideal para exteriores.

Diseños que se suman al confort

Aparecen versiones con base antideslizante (para que no se deslicen en superficies duras), fundas removibles, cojines internos extraíbles que se pueden lavar, asas para transporte, e incluso modelos que soportan hasta 150-200 kg.

También los hay con forma tipo chaise longue, ovalados tipo bote, o puff redondo grande que se convierte casi en cama improvisada con sólo extenderlo.

image

Consejos de uso

  • Elegí un modelo con tela repelente al agua o al menos resistente a la humedad para evitar hongos o desecho rapidísimo.

  • Verificá el cierre y costuras: uno reforzado garantiza durabilidad y mejor sujeción al usarlo tumbado.

  • Ubicá tu seat-sack en sombra parcial: la tela soporta bien el sol, pero conservará mejor colores y texturas si se evita exposición directa al mediodía.

  • Aprovechá cuando no lo usas: desinflalo, plegalo y guardalo; ocupa muy poco espacio en el hogar y prolonga su vida útil.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cada vez más personas optan por reemplazar los colchones clásicos por esta tendencia que equilibra confort, higiene y salud postural.

Adiós colchones tradicionales: la nueva tendencia que los reemplaza es cómoda y no acumula suciedad

Por Lucas Vasquez
Este nuevo invento, suplanta para siempre los cepillos de dientes tradicionales.

Adiós al cepillo tradicional: la nueva tendencia para limpiarte los dientes que lo sustituirá

Por Alejo Zanabria
Este accesorio es tendencia en Europa porque no necesita mantenimiento ni se necesita instalación.

Adiós a las zapatillas tradicionales: el accesorio que es tendencia por sus entradas USB y durabilidad

Por Lucas Vasquez
Lo sorprendente de este aparato es que no usa vapor, ni radiación como el microondas y prepara distintos alimentos a la vez.

Adiós microondas: el electrodoméstico que es tendencia por ahorrar energía y cocinar varios alimentos a la vez

Por Lucas Vasquez