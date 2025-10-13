Chau olores: qué pasa si hervis laurel en vinagre y por qué lo recomiendan

Hervir laurel con vinagre puede cambiar el ambiente de tu hogar gracias a un antiguo truco de limpieza que se volvió viral.

Con este truco del hogar, tu cocina recuperará el olor a limpio.

En el mundo de los trucos caseros, hay combinaciones que sorprenden por su simpleza y efectividad. Una de ellas es hervir hojas de laurel con vinagre, un método tradicional que hoy vuelve a ganar popularidad por los beneficios que ofrece dentro del hogar. Este sencillo gesto no solo perfuma el ambiente, sino que además cumple funciones que pocos imaginan.

El laurel es una planta aromática muy usada en la cocina, pero también posee propiedades antibacterianas y purificadoras. Al combinarlo con vinagre, un poderoso desinfectante natural, se obtiene una mezcla que ayuda a eliminar olores desagradables, ahuyentar insectos y limpiar el aire. Por eso, muchas personas lo usan como una alternativa ecológica a los ambientadores químicos, especialmente en espacios como la cocina, donde los aromas fuertes suelen concentrarse.

Cómo hacer para aprovechar este truco en el hogar Para aprovechar este truco, basta con colocar tres o cuatro hojas de laurel en una olla con una taza de vinagre blanco y dos tazas de agua. Se hierve durante unos minutos y se deja que el vapor recorra el ambiente. En cuestión de instantes, el olor a humedad, grasa o tabaco desaparece, dejando una sensación de limpieza y frescura. Además, el vapor ayuda a despejar las vías respiratorias y a reducir la presencia de bacterias en el aire.

Este método también puede servir como repelente natural de cucarachas, moscas o mosquitos, ya que el aroma del laurel resulta molesto para ellos. A diferencia de los productos químicos, este remedio es económico, natural y seguro para toda la familia.

El resultado es un hogar más limpio y saludable, con un aroma fresco que permanece por horas. Hervir laurel con vinagre se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del mantenimiento doméstico moderno, una costumbre heredada de las abuelas que hoy vuelve con fuerza gracias a su eficacia y simpleza.