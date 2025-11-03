Ni se achican ni destiñen: 4 prendas de ropa que pueden lavarse con agua caliente en el lavarropas

Lavar con agua caliente no siempre es recomendable, ya que ciertas telas pueden encogerse o perder color. Sin embargo, hay prendas que pueden beneficiarse con él, especialmente cuando se busca eliminar bacterias o manchas difíciles. El secreto está en saber cómo colocar la ropa correctamente en el lavarropas para mantener su textura original.

Entre los elementos que mejor reaccionan al agua caliente se encuentran los textiles que usamos la mayoría del tiempo, por lo que algunas prendas requieren un nivel mayor de higiene. Aun así, es importante verificar las etiquetas y utilizar detergente adecuado. Cuando se combinan estos cuidados, es posible obtener resultados más limpios sin comprometer el color ni el tamaño.

Pueden lavarse con agua caliente sin riesgo de que se encojan , e incluso esta temperatura ayuda a eliminar bacterias acumuladas por el uso frecuente.

Prestar atención a la temperatura, el detergente y la forma de secado ayuda a que esta ropa se mantenga como nueva por más tiempo.

La textura de la toalla suele mantenerse si se evita el exceso de suavizante, ya que este puede apelmazar las fibras. En cambio, un ciclo de agua caliente favorece que recuperen su volumen y suavidad natural.

También pueden beneficiarse de esta temperatura. Siempre están en contacto con alimentos y superficies donde pueden proliferar bacterias, el agua caliente ayuda a desinfectarlos de manera más efectiva que un lavado a baja temperatura.

Además, la mayoría de los repasadores están hechos de algodón resistente, por lo que no deberían desteñirse si se lavan con colores similares.

Ropa interior de algodón

Es otra prenda que puede lavarse con agua caliente para garantizar mayor higiene. Sin embargo, es importante no mezclarla con telas sintéticas delicadas, ya que estas sí podrían deformarse.

Sábanas de cama

Especialmente las blancas o de hospitalidad, son tradicionalmente lavadas a alta temperatura para eliminar ácaros y mantener una sensación de frescura.

Cuando se lavan de esta manera, se recomienda no cargarlas demasiado en el tambor para asegurar un enjuague completo y evitar marcas de detergente.

Cómo realizar el lavado correctamente para conservar la textura y el color

Si bien estas prendas resisten el agua caliente, el sitio Cleaning Institute aclara que ciertos cuidados permiten prolongar su vida útil.

Uno de ellos es revisar siempre las etiquetas, ya que indican la temperatura máxima recomendada. También es conveniente separar los colores claros de los oscuros para evitar migraciones de tinte, incluso en prendas resistentes. El detergente debe ser adecuado para agua caliente, ya que algunos productos se disuelven mejor que otros en diferentes temperaturas. En el caso de las toallas y sábanas, se puede añadir un poco de vinagre blanco en el enjuague para conservar la suavidad sin depender del suavizante, el cual puede dejar residuos. Para los repasadores, remojarlos previamente en agua con jabón puede ayudar a aflojar manchas difíciles antes del lavado principal. Por último, en la ropa interior, evitar centrifugados intensos ayuda a que la prenda mantenga su forma por más tiempo.

Lavar con agua caliente puede ser una excelente opción para las prendas que más utilizamos día a día, siempre que se sigan estas recomendaciones básicas de cuidado. Toallas, repasadores, ropa interior de algodón y sábanas son textiles que pueden beneficiarse de este tipo de lavado, ya que permite una limpieza más profunda y una mayor sensación de higiene.