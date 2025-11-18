Bizcochitos de queso sin harina: crujientes, fáciles y listos en 12 minutos

En un momento donde las personas priorizan recetas simples, estos bizcochitos ganan protagonismo por lo rápido que se hacen, lo rendidores que son y la posibilidad de acompañarlos con mate o café. La combinación de ingredientes frescos y técnicas cortas permite una comida casera con buena nutrición sin complicaciones.
Ingredientes
1 huevo
1 taza de queso rallado (duro o semiduro)
2 cucharadas de maicena
1 cucharadita de polvo para hornear
1 cucharada de aceite
Sal y pimienta
Estos ingredientes se usan seguido en recetas fáciles y aportan una comida con buena nutrición.
Paso a paso
En un bowl, mezclá el huevo con el queso rallado. Esta base frecuente en recetas rápidas aporta textura, sabor y buena nutrición.
Sumá la maicena, el polvo para hornear, la sal y la pimienta. Uní todos los ingredientes hasta formar una masa suave que asegure una comida crujiente.
Agregá el aceite y terminá de integrar. La mezcla debe quedar firme pero maleable, ideal para este tipo de recetas sin harina.
Tomá pequeñas porciones y formá bolitas o discos, según tu gusto. Esta etapa permite ajustar los ingredientes para lograr una comida más o menos crocante.
Cociná en una sartén antiadherente a fuego medio durante 5 o 6 minutos por lado. En total, en solo 12 minutos, obtenés una comida casera con buena nutrición y lista para acompañar el mate.
Dejá entibiar un poco antes de servir para disfrutar su textura perfecta.