18 de noviembre de 2025 - 09:15

Bizcochitos de queso sin harina: crujientes, fáciles y listos en 12 minutos

Estos bizcochitos de queso sin harina son ideales para tus recetas rápidas: una comida crujiente hecha con pocos ingredientes y buen aporte de nutrición.

Por Ignacio Alvarado

sin gluten, sin amasar y super esponjoso: como hacer un pan casero con arroz crudo y con pocos ingredientes

Sin gluten, sin amasar y súper esponjoso: cómo hacer un pan casero con arroz crudo y con pocos ingredientes

Por Daniela Leiva
pan de espinaca en sarten, la receta facil y rapida: como hacerlo sin horno ni harina

Pan de espinaca en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Por Andrés Aguilera

En un momento donde las personas priorizan recetas simples, estos bizcochitos ganan protagonismo por lo rápido que se hacen, lo rendidores que son y la posibilidad de acompañarlos con mate o café. La combinación de ingredientes frescos y técnicas cortas permite una comida casera con buena nutrición sin complicaciones.

image
Ingredientes

  • 1 huevo

  • 1 taza de queso rallado (duro o semiduro)

  • 2 cucharadas de maicena

  • 1 cucharadita de polvo para hornear

  • 1 cucharada de aceite

  • Sal y pimienta

Estos ingredientes se usan seguido en recetas fáciles y aportan una comida con buena nutrición.

Paso a paso

  • En un bowl, mezclá el huevo con el queso rallado. Esta base frecuente en recetas rápidas aporta textura, sabor y buena nutrición.

  • Sumá la maicena, el polvo para hornear, la sal y la pimienta. Uní todos los ingredientes hasta formar una masa suave que asegure una comida crujiente.

  • Agregá el aceite y terminá de integrar. La mezcla debe quedar firme pero maleable, ideal para este tipo de recetas sin harina.

  • Tomá pequeñas porciones y formá bolitas o discos, según tu gusto. Esta etapa permite ajustar los ingredientes para lograr una comida más o menos crocante.

  • Cociná en una sartén antiadherente a fuego medio durante 5 o 6 minutos por lado. En total, en solo 12 minutos, obtenés una comida casera con buena nutrición y lista para acompañar el mate.

  • Dejá entibiar un poco antes de servir para disfrutar su textura perfecta.

