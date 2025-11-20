20 de noviembre de 2025 - 15:15

Su abuela le curó el empacho al perro y el video estalló en las redes

El momento se convirtió rápidamente en viral y superó los 2 millones de visualizaciones en TikTok.

El video viral de una abuela que cura el empacho de su perro y estallaron comentarios en redes. 

Por Redacción

Franco Pardo, un usuario de TikTok, se convirtió en viral tras compartir un momento que algunos definieron como "muy argentino". Entró a la casa de su abuela y ella estaba realizando el tradicional ritual de curar el empacho, en esta ocasión, lo hacía hacia su perro llamado Coco. Aparentemente el animal había comido en exceso.

"Visito a mi abuela y me encuentro con esto", escribió el joven en el clip.

Embed
@francopardo246

Visito a mi abuela y me encuentro con esto

sonido original - francopardo

La situación comienza desde el momento en que Franco ingresa a la casa y observa la inusual escena. Una mujer sostiene al caniche entre sus brazos mientras su abuela utiliza un centímetro para terminar con el malestar estomacal del animal. El nieto al ver esto respondió con un contundente "Es una banda".

El TikTok viral "más argentino"

El video tuvo gran repercusión en redes sociales y acumuló casi tres millones de reproducciones y miles de comentarios. Entre las reacciones destacadas se encontraron comentarios como: “Pensar que los perritos antes comían pasto para el estómago”, “La nueva generación de nietos” y “Este video es lo más argentino que he visto!".

Si bien para los argentinos y en gran parte de América Latina el ritual de curar el empacho es una práctica normal y se relaciona con un cuadro de indigestión que ocurre cuando se come más de lo habitual, el clip llegó a espectadores de todo el mundo que no entendieron en su totalidad la maniobra realizada por la mujer,

Una usuaria de España, preguntó de qué se trataba esto. Recibió respuestas varias como: “ Empacho: es un desajuste entre la digestión y la energía del cuerpo” o “curar el empacho es como curar el estomago”.

Incluso uno de los espectadores preguntó "¿ y se curo del empacho?", por lo que Franco subió un nuevo video con la respuesta de la abuela. La mujer respondió: “Lo curé como 4 veces al Coco, ¡re empachado estaba!”

Embed
@francopardo246 Respuesta a @FacundooSebastian sonido original - francopardo

Ante esta confirmación, muchos usuarios coincidieron en la efectividad del método y compartieron sus propias experiencias."Ellos también se empachan, se ojean, absorben las energías oscuras” comentó una usuaria. “Juro que funciona ! Mi madre lo hace desde siempre” y "Mi mamá siempre cura a mi perro salchicha así” comentaron otros.

Además una mujer comentó con humor: “Soy veterinaria señora me esta perjudicando el negocio”.

