10 de noviembre de 2025 - 19:40

El emotivo reencuentro entre un hombre y su perro tras estar casi 3 meses hospitalizado

El hombre estuvo internado por una neumonía. Sus allegados podían visitarlo pero su mascota no, por lo que el reencuentro sorprendió a ambos y se volvió viral en las redes.

El emotivo reencuentro de un hombre y su perro en Argentina.

El emotivo reencuentro de un hombre y su perro en Argentina.

Foto:

TikTok / @camiitkaczukkowal
Por Redacción

Estar lejos de las mascotas es como extrañar a un miembro más de la familia. Y cuando a la distancia se le suma un tiempo indeterminado, la situación se hace aún más difícil.

Tal fue el caso de un hombre de Argentina y su perro, que se reencontraron luego de casi tres meses separados. Por cuestiones de salud, Miguel estuvo hospitalizado por 82 días. Aunque estuve rodeado de sus seres queridos, el can no pudo acompañarlo durante su internación.

El argentino había sufrido una neumonía, lo que lo alejó de su fuel compañero Simón. Recién cuando el hombre fue dado de alta pudo reencontrase con el perro. El momento fue captado en video por la hija de Miguel y rápidamente se viralizó en las redes.

Embed - Después de meses sin verse, él y su mejor amigo se volvieron a reencontrar! Hay reencuentros que sana el alma, este fue uno de ellos el amor más puro #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #reencuentro #perro #mejoramigodelhombre
@camiitkaczukkowal

Después de meses sin verse, él y su mejor amigo se volvieron a reencontrar! Hay reencuentros que sana el alma, este fue uno de ellos el amor más puro #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #reencuentro #perro #mejoramigodelhombre

sonido original - Camii Tkaczuk Kowalc

Camila fue la encargada de compartir el emotivo clip en TikTok. En su publicación se observa a su padre salir en silla de ruedas del hospital. Allí lo esperaba Simón, emocionado de volver a ver a Miguel.

Acto seguido, el perro se acercó hasta su dueño y hasta la enfermera ayudó a ubicarlo en el regazo del hombre. De pronto, la alegría del can invadió la escena demostrando el cariño y la sorpresa de estar en contacto con su mejor amigo. La imagen fue de saltos, abrazos y caricias.

Miguel correspondió con la misma intensidad, ya que ambos llevan juntos más de una década. "Hay reencuentros que sanan el alma, este fue uno de ellos. El amor más puro", posteó Camila en la descripción de su video. Además detalló que su padre y su mascota se conocieron en 2014. Desde entonces el perro es el "compañero de todos los días" de Miguel.

