Debate en TikTok: un padre discutió con su hija por "cómo va una mesa esquinera" y desató millones de visitas

El video superó los 1,6 millones de reproducciones, con casi 45 mil “me gusta”. “Es tarde para darla en adopción?”, bromeó un usuario en la caja de comentarios.

Un desacuerdo casero terminó siendo uno de los videos más virales de TikTok, después de que un padre mostrara la discusión que tuvo con su hija sobre “cómo debía colocarse una mesa esquinera en su departamento pequeño”. “Pienso y no sé si tendré razón o no. Para mí sí”, asegura el sujeto.

La situación explotó en visitas y abrió un inesperado debate entre cientos de usuarios. En el video, el hombre explica que vive con su hija en un departamento chico y que compró la mesa justamente para optimizar el espacio.

Sin embargo, la joven decidió cambiar todo de lugar y eligió una posición que él considera poco funcional. “Debe ser la única persona que se le ocurre que así el esquinero da más lugar. Yo no quiero decir nada ni discutir con ella”, comentó entre risas.

Según relató, intentó plantearle el tema sin conflicto: “Hija, yo no quiero discutir con vos, le dije. Pero así no da más lugar el esquinero”. Ella, segura de su postura, insistió en que sí.

Embed @nicolas.parra849 sonido original - Nicolas Parra Viral en TikTok: comentarios polémicos La publicación rápidamente se volvió viral y alcanzó más de 1,6 millones de reproducciones, cerca de 45 mil “me gusta” y más de 800 comentarios. Entre las reacciones, muchos usuarios se rieron de la situación, mientras otros tomaron partido. “Es Paola Argento?”, lanzó un usuario.

Otros bromearon con la dinámica familiar: “Es tarde para darla en adopción?” o “A tu hija le faltó jugar al Tetris”. Sin embargo, otros internautas aseguraron estar del lado de la joven, siendo cuestionados por la mayoría. También aparecieron mensajes alentando a “elegir la batalla” y mantener el debate. “No estás equivocado, pero discutir con las hijas… siempre ellas saben todo”, indicó otro. Algunos usuarios sumaron que, al final, cada uno acomoda su casa como puede y que siempre hay margen para cambiar de opinión “la próxima vez que ella limpie”. “A veces necesitamos ver las cosas diferentes”.