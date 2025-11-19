La Jenny, la esposa tóxica más viral del humor, comienza su minigira cuyana este miércoles

Wali Iturriaga, el genio del humor, llega a Mendoza y San Juan para dar una serie de shows desde este miércoles.

La Jenny vuelve a las rutas y promete una serie de funciones explosivas en Cuyo. Wali Iturriaga, uno de los artistas más convocantes de la escena humorística nacional y ganador del Premio Estrella de Mar 2024 como Mejor Humorista, desembarca con su nuevo espectáculo “La Jenny ¿Dónde está Juan Carlos?”, una comedia que profundiza en los enredos interminables de divertido universo creado por el propio Iturriaga.

Dónde serán los shows La gira tendrá varias paradas en Mendoza y San Juan y todas las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

El primer encuentro será este miércoles 19 de noviembre a las 21 en el Cine Teatro Ducal de Rivadavia (Lavalle 740). Allí, las entradas se organizan en tres sectores: Platea Baja A (filas 1 a 18) a $25.000, Platea Baja B (filas 19 a 25) a $23.000 y Platea Baja C (filas 26 a 29) a $20.000.

Iturriaga presentará una historia que gira alrededor de la rebelión del querido Juan Carlos frente a su “tóxica” esposa y madre de sus hijos, la desbordada y entrañable Jenny. Con humor físico, agilidad actoral y un texto que alterna ternura y delirio, el espectáculo promete mantener al público entre carcajadas durante toda la noche.

image Después de su paso por Rivadavia, la gira continúa en la vecina provincia de San Juan, donde el artista se presentará este jueves 20 de noviembre a las 20.30 en el Teatro Sarmiento (Avenida Alem 34). En este caso, las localidades también cuentan con tres opciones: Platea Baja (filas 1 a 14) a $25.000, Platea Baja (filas 15 a 20) a $23.000 y Pullman a $20.000.