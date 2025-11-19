Orgullo total: un mendocino ganó un Latin Grammy con un grupo de tango electrónico

La agrupación argentina de electrotango Tanghetto , pionera en la fusión electrónica del tango desde su fundación en 2003, acaba de marcar un hito histórico al consagrarse con el Latin Grammy 2025 a “Mejor Álbum de Tango” por "En Vivo 20 Años". Este reconocimiento convierte al proyecto liderado por Max Masri en la primera banda del género en obtener este prestigioso galardón y reafirma su lugar como una de las propuestas más innovadoras y representativas del tango del siglo XXI.

En un momento en que el tango se reescribe, se expande y dialoga con nuevas estéticas, Tanghetto vuelve a situarse en el centro de la escena cultural. Su triunfo no solo celebra dos décadas de trayectoria, sino que también legitima una búsqueda artística que supo unir tradición, tecnología y una visión profundamente contemporánea del género. “El espíritu del tango sigue siendo la fusión. Y de alguna forma, la inclusión”, sostiene Masri, una premisa que atraviesa la obra del grupo desde sus orígenes y explica su alcance global.

Entre los protagonistas de este logro se destaca el mendocino Octavio Bianchi Godoy , cuyo trabajo en violín se volvió fundamental en la estética renovada de Tanghetto. Su presencia refleja el talento y la dedicación de los músicos de la región, que continúan llevando su arte a escenarios internacionales. Este reconocimiento también pone de manifiesto la importancia de apoyar y promover la cultura local, permitiendo que artistas como Bianchi Godoy sigan creciendo y compartiendo su música con el mundo.

La formación actual, además de Bianchi, está formada por Max Masri (voz, sintetizadores y programación), Antonio Boyadjián (piano), Daniel Corrado (batería), Joaquín Benítez Kitegroski (bandoneón) y Regina Manfredi (violonchelo).

El reconocimiento coincide además con la distinción otorgada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que nombró a Tanghetto como Referente Cultural Destacado 2025, subrayando su rol como embajador del tango del siglo XXI.

Activismo, inclusión y nuevas narrativas del tango

Tanghetto no solo transformó la estética del tango: también amplió su dimensión social y política. La banda fue parte del primer festival de tango queer en Argentina en 2007, en tiempos en que la agenda de diversidad recién comenzaba a tomar fuerza.

Su video "Mente Frágil", que narra una historia amorosa entre dos mujeres, llegó a MTV mientras otros canales evitaban difundirlo. También presentaron una versión “deconstruida” del Himno Nacional con bailarines queer y participaron en milongas inclusivas.

“El tango que hacemos nosotros le llega a gente que es ajena al género. Y a partir de nuestra música, pueden empezar a interesarse más”, afirma Masri, sintetizando la filosofía del proyecto.

Un lenguaje musical propio y una identidad abierta

A lo largo de dos décadas, Tanghetto se concibió como un proyecto de “código abierto”, integrando músicos provenientes del jazz, el rock, la electrónica, el tango, la música urbana y más.

Colaboraron con figuras como Pedro Aznar, Amelita Baltar, Guillermo Fernández, y crearon discos conceptuales como "Hybrid Tango", que combinan tradición, experimentación y tecnología.

"Reinventango" (2020), concebido durante la pandemia, exploró la identidad de género y obtuvo una nueva nominación al Gardel.

En 2023 lanzaron "Argentinxs", un álbum de colaboraciones con Fito Páez, Adriana Varela, León Gieco, Lidia Borda y Abel Pintos, entre otros, en un mapa contemporáneo de la música argentina atravesado por la estética del electrotango.